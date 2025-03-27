Бектенов: Все делается для стимулирования перерабатывающей промышленности

Премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с ходом реализации поручений президента по развитию промышленности в Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

В ходе рабочей поездки в регион премьер на примере ТОО "KAZ Minerals Bozshakol" и ТОО "Казахстанская вагоностроительная компания" ознакомился с ходом реализации поручений главы государства по развитию промышленности, оказанию мер поддержки отечественных товаропроизводителей и внедрению цифровых решений, пишет сайт правительства.

"На площадке медного рудника открытого типа "Бозшаколь" премьер-министр ознакомился с технологическим процессом. Ежегодно на предприятии обрабатывается 30 млн тонн руды. В прошлом году выпущено 105 тыс. тонн меди, попутно здесь также производят золото, серебро и цинк в концентрате. Готовая продукция экспортируется в Китай, Турцию, Узбекистан, Бельгию. Отдельное внимание уделяется подготовке молодых специалистов в рамках инициированного президентом Года рабочих профессий. В текущем году на предприятие планируется привлечь более 200 студентов для оплачиваемой стажировки. Всего на сегодняшний день компанией создано более 14 тыс. рабочих мест", – сказано в пресс-релизе.

Премьер-министра проинформировали о проводимой работе по внедрению современных технологий, включая развитие систем искусственного интеллекта на производственных площадках. Полная диспетчеризация охватывает все этапы – от дробления руды до выпуска концентрата. Применяются системы моделирования производственных процессов и дроны для 3D-моделирования карьеров, что значительно повышает точность и эффективность работ.

"Надо идти в переработку, более высокий передел – президент ставит такую задачу. В Налоговом кодексе предусмотрены преференции: тот, кто производит продукцию высоких переделов, будет меньше платить налогов. Все делается для стимулирования перерабатывающей промышленности. Это значит, что совсем другие деньги в стране будут оставаться. Сейчас многие государства на казахстанском сырье развивают переработку. Нам надо самим. Тем более крупные предприятия, как группа "Казахмыс", KAZ Minerals – имеют возможность инвестировать", – подчеркнул Олжас Бектенов.

В Экибастузе на территории ТОО "Казахстанская вагоностроительная компания" премьер-министр ознакомился с текущими производственными мощностями отечественного производителя универсальных грузовых полувагонов, крытых вагонов, вагонов-платформ, а также планами по дальнейшему наращиванию показателей с учетом ежегодного роста объемов грузоперевозок.

Генеральный директор ТОО "SMP Group" Ержан Қуанган сообщил, что с момента основания предприятие выпустило более 9 тыс. полувагонов, 26 платформ и два крытых вагона. Производственная мощность увеличилась со 100 до 240 вагонов в месяц. Сегодня компания досрочно выполняет контракт на поставку 3 тыс. полувагонов, завершение которого запланировано на май 2025 года. Внимание уделено вопросам взаимодействия в рамках реализации Концепции развития транспортно-логистического комплекса.

"Наша страна имеет огромный и не полностью раскрытый потенциал в транзите и логистике. Железнодорожная система требует обновления вагонов. Поэтому мы поддерживаем планы предприятия по увеличению производства", – подчеркнул премьер-министр и поручил Министерству транспорта совместно с заинтересованными организациями проработать меры поддержки предприятия, включая возможность заключения долгосрочных оффтейк-контрактов на поставку полувагонов и крытых вагонов.

Вместе с тем руководству предприятия в качестве встречных мер необходимо увеличить долю местного содержания, на сегодня она составляет 57%.





"Самое важное – это повышение локализации. Вы должны дальше стимулировать внутреннее производство", – отметил Олжас Бектенов.

17 марта 2025 года была опубликована статья премьера Олжаса Бектенова, в которой он подвел итоги социально-экономического развития страны.