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Аэропорт Алматы обратился к пассажирам

Аэропорт Алматы обратился к пассажирам, закрытие въезда на второй этаж, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 16:11 Фото: аэропорт Алматы
Пассажиров, планирующих вылет из Аэропорта Алматы, предупредили о закрытии въезда на второй уровень, сообщает Zakon.kz.

Воздушная гавань 13 сентября распространила соответствующее обращение.

"Международный аэропорт Алматы сообщает, что в связи с расширением пандуса, въезд на второй этаж будет временно закрыт с 16 по 21 сентября. Высадка пассажиров в терминалы внутренних и международных рейсов будет осуществляться через первый этаж (зона прилета). Приносим извинения за временные неудобства", – сказано в сообщении.

Пассажиров просят заблаговременно приезжать в аэропорт.

Ранее аэропорт предупреждал вылетающих и провожающих о перекрытии стоек выезда.

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