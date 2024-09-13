Аэропорт Алматы обратился к пассажирам
Фото: аэропорт Алматы
Пассажиров, планирующих вылет из Аэропорта Алматы, предупредили о закрытии въезда на второй уровень, сообщает Zakon.kz.
Воздушная гавань 13 сентября распространила соответствующее обращение.
"Международный аэропорт Алматы сообщает, что в связи с расширением пандуса, въезд на второй этаж будет временно закрыт с 16 по 21 сентября. Высадка пассажиров в терминалы внутренних и международных рейсов будет осуществляться через первый этаж (зона прилета). Приносим извинения за временные неудобства", – сказано в сообщении.
Пассажиров просят заблаговременно приезжать в аэропорт.
Ранее аэропорт предупреждал вылетающих и провожающих о перекрытии стоек выезда.
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