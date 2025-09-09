#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
535.13
627.44
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
535.13
627.44
6.52
Общество

С 10 по 18 сентября в аэропорту Алматы ограничат въезд и выезд

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 17:11 Фото: akorda.kz
Международный аэропорт Алматы выступил с важным предупреждением к пассажирам. В заявлении за 9 сентября 2025 года отмечено, что восемь дней подъезд к воздушной гавани будет затруднен, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальному уведомлению, опубликованному в Telegram-канале:

"С 10 сентября 2025 года в связи с проведением ремонтных работ по замене пожарного водопровода будет временно ограничен въезд и выезд на территорию аэропорта перед гостиницей "Аксункар".

Стоит уточнить, что работы будут проходить поэтапно:

  • I этап: с 10 по 13 сентября будет закрыт один въезд и выезд, при этом другой въезд останется открыт.
  • II этап: с 14 по 18 сентября будет закрыт один въезд, при этом другой въезд и выезд будут работать.

Наглядно на будущие ограничения можно посмотреть на размещенной схеме.

Фото: Telegram/alaport_tav

Администрация аэропорта попросила учитывать данные изменения при планировании маршрута в аэропорт.

Немного ранее житель Алматы Мирас Гапуров решил помочь другу и отвезти его в аэропорт. Однако после получил штраф в размере более 1,3 миллиона тенге. Почему это произошло и чем закончилась история с уведомлениями, рассказали Zakon.kz в пресс-службе воздушной гавани.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Атырауской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за обмеления рек и Каспия
Общество
18:05, Сегодня
В Атырауской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за обмеления рек и Каспия
Штраф до 7,8 млн или до 10 лет тюрьмы: что грозит за незаконные лотереи в Казахстане
Общество
17:38, Сегодня
Штраф до 7,8 млн или до 10 лет тюрьмы: что грозит за незаконные лотереи в Казахстане
Опубликован прогноз погоды в Казахстане на 10 сентября
Общество
17:03, Сегодня
Опубликован прогноз погоды в Казахстане на 10 сентября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: