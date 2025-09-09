С 10 по 18 сентября в аэропорту Алматы ограничат въезд и выезд

Международный аэропорт Алматы выступил с важным предупреждением к пассажирам. В заявлении за 9 сентября 2025 года отмечено, что восемь дней подъезд к воздушной гавани будет затруднен, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальному уведомлению, опубликованному в Telegram-канале: "С 10 сентября 2025 года в связи с проведением ремонтных работ по замене пожарного водопровода будет временно ограничен въезд и выезд на территорию аэропорта перед гостиницей "Аксункар". Стоит уточнить, что работы будут проходить поэтапно: I этап: с 10 по 13 сентября будет закрыт один въезд и выезд, при этом другой въезд останется открыт.

II этап: с 14 по 18 сентября будет закрыт один въезд, при этом другой въезд и выезд будут работать. Наглядно на будущие ограничения можно посмотреть на размещенной схеме. Фото: Telegram/alaport_tav Администрация аэропорта попросила учитывать данные изменения при планировании маршрута в аэропорт. Немного ранее житель Алматы Мирас Гапуров решил помочь другу и отвезти его в аэропорт. Однако после получил штраф в размере более 1,3 миллиона тенге. Почему это произошло и чем закончилась история с уведомлениями, рассказали Zakon.kz в пресс-службе воздушной гавани.

