Аэропорт Алматы распространил важную информацию для пассажиров

Международный аэропорт Алматы 8 апреля распространил важную информацию для пассажиров и гостей, сообщает Zakon.kz.

По информации воздушной гавани, с 1 апреля идут работы по реновации наружных сетей водоснабжения и пожаротушения в терминале внутренних рейсов.

"В связи с этим на территории паркинга перед терминалом проводятся земляные работы, что временно снижает пропускную способность проезжей части на привокзальной площади. Просим вас учитывать это при планировании поездки в аэропорт чтобы избежать опозданий. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны вблизи строительных зон", – обратились в аэропорту.

Работы планируются до 1 сентября 2025 года.

В начале апреля глава КГА Салтанат Томпиева рассказала, что в сентябре планируется провести аудит аэропорта по авиационной безопасности.