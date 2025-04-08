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Общество

Аэропорт Алматы распространил важную информацию для пассажиров

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 15:59 Фото: akorda.kz
Международный аэропорт Алматы 8 апреля распространил важную информацию для пассажиров и гостей, сообщает Zakon.kz.

По информации воздушной гавани, с 1 апреля идут работы по реновации наружных сетей водоснабжения и пожаротушения в терминале внутренних рейсов.

"В связи с этим на территории паркинга перед терминалом проводятся земляные работы, что временно снижает пропускную способность проезжей части на привокзальной площади. Просим вас учитывать это при планировании поездки в аэропорт чтобы избежать опозданий. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны вблизи строительных зон", – обратились в аэропорту.

Работы планируются до 1 сентября 2025 года.

В начале апреля глава КГА Салтанат Томпиева рассказала, что в сентябре планируется провести аудит аэропорта по авиационной безопасности.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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