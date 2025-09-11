#АЭС в Казахстане
События

Руководители нефтяной компании и подрядчик осуждены за хищения в Мангистау

Руководители нефтяной компании и подрядчик осуждены за хищения в Мангистау, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 00:04 Фото: pixabay
Прокуратура Мангистауской области в одной из нефтяных компаний выявила хищения при приемке оборудования, за что осужден его руководитель и еще два человека, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz пишет, что прокуратурой Мангистауской области в прошлом году проведены проверки предприятий нефтегазовой отрасли.

В результате в деятельности ТОО "Oil Services Company" выявлены нарушения при приемке оборудования. По материалам надзорного органа были начаты досудебные расследования.

"В рамках расследования задержаны трое лиц, среди которых – руководители предприятия и подрядной организации. Приговором суда все фигуранты признаны виновными и осуждены к различным видам наказания. Так, за хищение бюджетных средств в особо крупном размере заместитель генерального директора предприятия приговорен к семи годам лишения свободы, а начальник отдела предприятия и директор подрядной компании осуждены на два года четыре месяца лишения свободы каждый".Прокуратура Мангистауской области

В прокуратуре добавили, что в ходе судебного разбирательства осужденными возмещен ущерб на сумму 23 млн тенге. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом уголовное деле. В Туркестане 18 августа 2025 года вынесен приговор лицам, которые в особо крупном размере контрабандным путем вывозили нефтепродукты (бензин) в Узбекистан.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
