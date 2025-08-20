Тайный туннель для вывоза бензина в Узбекистан: казахстанцам вынесли приговор

В Туркестане 18 августа 2025 года вынесен приговор лицам, которые в особо крупном размере контрабандным путем вывозили нефтепродукты (бензин) в Узбекистан. Об этом сегодня, 20 августа, рассказали в пресс-службе областного суда, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного релиза следует, что в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам (СМУС) Туркестанской области рассмотрено уголовное дело в отношении К., Е., И., А. и М. по обвинению по ч. 1, 2 ст. 264, п. 1, 2 ч. 4 ст. 197, п. 2 ч. 3 ст. 234 УК РК, а именно:

в создании и руководстве транснациональной организованной группой, участии в ней;

хищении, хранении, перевозке и сбыте нефтепродуктов в особо крупном размере;

незаконной перевозке и сбыте нефтепродуктов в крупном размере через государственную границу.

"Суд при назначении наказания учел в качестве смягчающего обстоятельства наличие у подсудимых малолетних детей. Отягчающих обстоятельств судом не установлено. Приговором суда... за совершенные преступления К. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, а И., А., М., и Е. – сроком на 13 лет". Пресс-служба Туркестанского областного суда

В пользу государства конфискованы изъятые в ходе обыска:

3 млн тенге,

16 тыс. л бензина марки АИ-92,

грузовые автомобили марок "ЗИЛ" и "ГАЗ".

Судом установлено, что в июле 2024 года подсудимый К., желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, зная о высокой цене бензина в Республике Узбекистан (РУ), вступил в сговор со своим знакомым – гражданином РУ Р. – о создании транснациональной организованной преступной группы.

"К., возглавив группу, привлек в состав подсудимых Е., И., А., М. и неустановленных граждан РУ. Подсудимый К., чтобы управлять преступной группой, распределил между ними роли. Подсудимые совместно с неустановленными гражданами РУ на территории села Саркырама Сарыагашского района, в помещении хозяйственного двора, проложили подземный трубопровод длиной 375 м, одну часть – на территории Казахстана, другую – на территории Узбекистана. В период с августа по декабрь 2024 года они, минуя таможенный контроль, незаконно переправили через границу 420,340 тонны бензина марки АИ-92 на общую сумму 112 млн 512 тенге по средней рыночной стоимости". Пресс-служба Туркестанского областного суда

Подсудимые вину не признали и просили оправдать.

"Приговор не вступил в законную силу". Пресс-служба Туркестанского областного суда

22 июля 2025 года стало известно, что спецслужбы Казахстана и Узбекистана пресекли деятельность международной преступной группы, организовавшей контрабанду нефтепродуктов через подземный туннель.

По данным АФМ, подземный туннель длиной 450 м на приграничной территории между Казахстаном и Узбекистаном проложила группа лиц. В ходе операции были установлены все участники преступной схемы, в том числе граждане РУ. В качестве подозреваемых были признаны 5 казахстанцев.