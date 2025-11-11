В Мангистау задержан сотрудник прокуратуры, подозреваемый в афере во время декрета

В Мангистауской области задержан сотрудник транспортной прокуратуры, подозреваемый в совершении мошеннических действий, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 ноября сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.



Как уточнили в ведомстве, операция проведена 9 ноября подразделением внутренней безопасности Генпрокуратуры совместно с Департаментом КНБ по Мангистауской области.

Отмечается, что задержанный фактически не исполнял служебные обязанности с 2024 года, находясь в декретном отпуске по уходу за ребенком.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось о другом задержании. В Алматы будут судить представителей силового блока и других фигурантов за участие в схеме контрабанды наркотиков из США в особо крупном размере.