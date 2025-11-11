#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Общество

В Мангистау задержан сотрудник прокуратуры, подозреваемый в афере во время декрета

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 18:29 Фото: pexels
В Мангистауской области задержан сотрудник транспортной прокуратуры, подозреваемый в совершении мошеннических действий, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 ноября сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.

Как уточнили в ведомстве, операция проведена 9 ноября подразделением внутренней безопасности Генпрокуратуры совместно с Департаментом КНБ по Мангистауской области.

Отмечается, что задержанный фактически не исполнял служебные обязанности с 2024 года, находясь в декретном отпуске по уходу за ребенком.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось о другом задержании. В Алматы будут судить представителей силового блока и других фигурантов за участие в схеме контрабанды наркотиков из США в особо крупном размере.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Сотрудника прокуратуры задержали в Таразе
18:09, 23 ноября 2024
Сотрудника прокуратуры задержали в Таразе
Смерть юноши при странных обстоятельствах в Мангистау: задержан подозреваемый
01:54, 13 апреля 2025
Смерть юноши при странных обстоятельствах в Мангистау: задержан подозреваемый
В Мангистау задержали мужчину, подозреваемого в покушении на двойное убийство
22:05, 26 января 2024
В Мангистау задержали мужчину, подозреваемого в покушении на двойное убийство
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: