В Мангистау задержан сотрудник прокуратуры, подозреваемый в афере во время декрета
Фото: pexels
В Мангистауской области задержан сотрудник транспортной прокуратуры, подозреваемый в совершении мошеннических действий, сообщает Zakon.kz.
Об этом 11 ноября сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.
Как уточнили в ведомстве, операция проведена 9 ноября подразделением внутренней безопасности Генпрокуратуры совместно с Департаментом КНБ по Мангистауской области.
Отмечается, что задержанный фактически не исполнял служебные обязанности с 2024 года, находясь в декретном отпуске по уходу за ребенком.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
