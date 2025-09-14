Ливень, гроза и град: синоптики рассказали о погоде на 15 сентября

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 15 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в западных, северо-западных, южных, юго-восточных и центральных регионах РК пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града. Ночью в Мангистауской области прогнозируют ливень.

На остальной территории Казахстана обещают погоду без осадков.

По республике также ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы – туман.

Ночью на востоке, в центре области Абай, на западе Акмолинской, на западе, юге Северо-Казахстанской, на севере, востоке Карагандинской, на западе, севере Павлодарской, на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки -1-3°С.

Ночью на востоке Костанайской области на поверхности почвы ожидаются заморозки -1°С.

На севере, востоке области Жетысу, на юго-востоке Алматинской, на востоке Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на западе, в центре Актюбинской, на юге, востоке Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Жамбылской областях, в области Жетысу, на юге области Улытау, на северо-западе, северо-востоке, юго-востоке Мангистауской, на западе, юге Западно-Казахстанской, на юго-западе Костанайской, на юге Карагандинской, на востоке Актюбинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.