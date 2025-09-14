#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
540.84
634.46
6.43
События

Ливень, гроза и град: синоптики рассказали о погоде на 15 сентября

гроза, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 15:37 Фото: freepik
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 15 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в западных, северо-западных, южных, юго-восточных и центральных регионах РК пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града. Ночью в Мангистауской области прогнозируют ливень.

На остальной территории Казахстана обещают погоду без осадков.

По республике также ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы – туман.

Ночью на востоке, в центре области Абай, на западе Акмолинской, на западе, юге Северо-Казахстанской, на севере, востоке Карагандинской, на западе, севере Павлодарской, на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки -1-3°С.

Ночью на востоке Костанайской области на поверхности почвы ожидаются заморозки -1°С.

На севере, востоке области Жетысу, на юго-востоке Алматинской, на востоке Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на западе, в центре Актюбинской, на юге, востоке Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Жамбылской областях, в области Жетысу, на юге области Улытау, на северо-западе, северо-востоке, юго-востоке Мангистауской, на западе, юге Западно-Казахстанской, на юго-западе Костанайской, на юге Карагандинской, на востоке Актюбинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Актобе расцвел: Фестиваль цветов "Гүлдер әлемі – 2025" собрал горожан и наградил лучших
События
15:49, Сегодня
Актобе расцвел: Фестиваль цветов "Гүлдер әлемі – 2025" собрал горожан и наградил лучших
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: