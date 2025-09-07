Ливень, град и усиление ветра: синоптики рассказали о погоде на 8 сентября

"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 8 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник на большей части РК пройдут дожди с грозами, на севере республики – ливень, следует из прогноза.

На севере, востоке, в центре страны прогнозируют град, шквал. На западе страны обещают погоду преимущественно без осадков.

По республике ожидается усиление ветра, на юге страны с пыльной бурей, на севере, востоке РК в ночные и утренние часы – туманы.

В Алматинской, в области Жетысу, на западе, севере Карагандинской, на севере, юге области Улытау, на западе, юге, в центре Акмолинской, на севере, юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на западе, северо-востоке Актюбинской, на западе, северо-востоке, юго-востоке Костанайской, на юге Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, юге Алматинской, на юго-востоке, северо-западе, в центре области Жетысу, на юго-западе Костанайской, на юге Карагандинской, на юге, востоке, в центре Актюбинской области, на востоке, в центре области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды по городам РК на 8 сентября

Астана: переменная облачность, временами дождь, гроза, град, шквал, днем порывистый ветер. Температура ночью +10…+12 °C, днем +15…+17 °C.

Алматы: переменная облачность, без осадков. Температура ночью +18…+20 °C, днем +29…+31 °C.

Шымкент: переменная облачность, без осадков, днем порывистый ветер. Температура ночью +16…+18 °C, днем +29…+31 °C.

Петропавловск: переменная облачность, без осадков. Температура ночью +9…+11 °C, днем +18…+20 °C.

Костанай: переменная облачность, без осадков. Температура ночью +10…+12 °C, днем +19…+21 °C.

Кокшетау: переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Температура ночью +10…+12 °C, днем +18…+20 °C.

Павлодар: переменная облачность, дождь, гроза. Температура ночью +11…+13 °C, днем +16…+18 °C.

Караганда: переменная облачность, днем дождь, гроза. Температура ночью +12…+14 °C, днем +19…+21 °C.

Жезказган: переменная облачность, дождь, днем гроза. Температура ночью +13…+15 °C, днем +19…+21 °C.

Усть-Каменогорск: переменная облачность, днем дождь, гроза, порывистый ветер. Температура ночью +7…+9 °C, днем +25…+27 °C.

Семей: переменная облачность, днем дождь, гроза, утром и днем порывистый ветер. Температура ночью +8…+10 °C, днем +24…+26 °C.

Уральск: переменная облачность, без осадков. Температура ночью +12…+14 °C, днем +24…+26 °C.

Атырау: малооблачно, без осадков. Температура ночью +16…+18 °C, днем +28…+30 °C.

Актобе: переменная облачность, без осадков. Температура ночью +10…+12 °C, днем +22…+24 °C.

Актау: переменная облачность, без осадков. Температура ночью +15…+17 °C, днем +25…+27 °C.

Тараз: переменная облачность, без осадков, днем порывистый ветер. Температура ночью +14…+16 °C, днем +29…+31 °C.

Туркестан: переменная облачность, без осадков, днем порывистый ветер. Температура ночью +16…+18 °C, днем +29…+31 °C.

Кызылорда: переменная облачность, без осадков, днем пыльная буря, порывистый ветер. Температура ночью +14…+16 °C, днем +28…+30 °C.

Конаев: переменная облачность, без осадков. Температура ночью +17…+19 °C, днем +29…+31 °C.

Талдыкорган: переменная облачность, днем дождь, гроза. Температура ночью +16…+18 °C, днем +28…+30 °C.

Прогноз погоды в регионах РК на 8 сентября

Акмолинская область: дождь, гроза, днем на севере и востоке сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе туман. Ветер до 23 м/с. Температура ночью +9…+14 °C, днем +15…+20 °C.

Алматинская область: днем на севере, востоке, в центре и горах дождь, гроза. Ветер до 20 м/с. Температура ночью +15…+20 °C, в горах +5…+10 °C, днем +28…+33 °C, в горах около +23 °C.

ОбластьЖетысу: утром и днем в горах небольшой дождь, на севере пыльная буря. Ветер до 20 м/с. Температура ночью +15…+20 °C, в горах около +12 °C, днем +28…+33 °C, в горах +25 °C.

Туркестанская область: без осадков. Ветер до 20 м/с. Температура ночью +12…+17 °C, днем +24…+29 °C.

Западно-Казахстанская область: без осадков. Ветер до 14 м/с. Температура ночью +13…+18 °C, днем +25…+30 °C.

Атырауская область: днем на юго-западе небольшой дождь, ночью и утром на юге туман. Ветер до 14 м/с. Температура ночью +15…+20 °C, на востоке около +12 °C, днем +25…+30 °C, на юге до +33 °C.

Мангистауская область: ночью на юге и востоке дождь, гроза. Ветер до 20 м/с. Температура ночью +8…+13 °C, на юге до +16 °C, днем +20…+25 °C, на юге до +28 °C.

Актюбинская область: ночью на юге и востоке дождь, гроза, ночью и утром на западе и севере туман. Ветер до 20 м/с. Температура ночью +9…+14 °C, днем +16…+21 °C.

Костанайская область: на юге и востоке дождь, днем гроза. Ночью и утром на западе и севере туман. Ветер до 20 м/с. Температура ночью +8…+13 °C, днем +16…+21 °C.

Северо-Казахстанская область: на западе, юге и востоке дождь, гроза, ночью на западе местами сильный дождь. Днем на юге и востоке град. Ветер до 20 м/с. Температура ночью +9…+14 °C, днем +14…+19 °C.

Павлодарская область: на западе, севере и востоке дождь, днем гроза, шквал. Ветер до 20 м/с. Температура ночью +10…+15 °C, на юге до +19 °C, днем +17…+22 °C, на юге до +25 °C.

Карагандинская область: ночью на севере, в центре и на юге дождь, днем дождь, гроза, на востоке и юге шквал. Ветер до 20 м/с. Температура ночью +10…+15 °C, на западе до +18 °C, днем +16…+21 °C, на западе до +24 °C.

Область Улытау: днем дождь, гроза, на севере и востоке град, шквал. Ночью и утром на севере и востоке туман. Ветер до 25 м/с. Температура ночью +4…+9 °C, на юге до +13 °C, днем +23…+28 °C, на востоке около +20 °C.

Восточно-Казахстанская область: ночью на севере дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере и в центре град, шквал. Ветер до 28 м/с. Температура ночью +8…+13 °C, на юге до +16 °C, днем +22…+27 °C, на юге до +30 °C.

Область Абай: на севере небольшой дождь, гроза, днем в центре и на востоке пыльная буря. Ветер до 20 м/с. Температура ночью +11…+16 °C, днем +25…+30 °C.

Кызылординская область: в горах кратковременный дождь, гроза. Ветер до 20 м/с. Температура ночью +14…+19 °C, в горах около +9 °C, днем +26…+31 °C, в горах около +23 °C.

Жамбылская область: в горах кратковременный дождь, гроза. Ветер до 20 м/с. Температура ночью +14…+19 °C, в горах около +9 °C, днем +26…+31 °C, в горах около +23 °C.

