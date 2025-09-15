#АЭС в Казахстане
События

Президент принял генсека Всемирной исламской лиги

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 15:32 Фото: akorda.kz
Глава государства провел встречу с генеральным секретарем Всемирной исламской лиги (ВИЛ) шейхом Мухаммедом бен Абдулкаримом Аль-Исой, прибывшим в Астану для участия в VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Акорде 15 сентября 2025 года, президент выразил признательность руководителю ВИЛ за неизменную поддержку инициатив нашей страны по развитию межрелигиозного диалога и значительный вклад в продвижение идей мира и согласия.

"Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что во внутренней и внешней политике Казахстана особое место занимают вопросы сохранения межрелигиозного и межкультурного согласия. По его словам, об этом свидетельствует и проведение в течение 22 лет заседаний Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Как сказал глава государства, данный форум направлен на объединение усилий во имя укрепления глобальной безопасности и стабильности", – говорится в сообщении.

Кроме того, президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Казахстаном и Саудовской Аравией.

"Генеральный секретарь ВИЛ высоко оценил традиционно проводимый в Астане Съезд как уникальную площадку для обмена мнениями и продвижения общечеловеческих ценностей. Он пожелал нашей стране благополучия и процветания".Акорда

За значительный вклад в укрепление межконфессионального согласия в мире и популяризацию исламской цивилизации глава государства наградил шейха Мухаммеда бен Абдулкарима Аль-Ису орденом "Достық" I степени.

Сегодня, 15 сентября, Касым-Жомарт Токаев также провел заседание Совета безопасности, посвященное вопросам обеспечения кибербезопасности и защищенности цифровой среды.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
