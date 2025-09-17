#АЭС в Казахстане
Политика

Президент Казахстана встретился с главными раввинами Израиля

Токаев и раввины, встреча, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 14:40 Фото: akorda.kz
На полях VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с представителями иудейских организаций, сообщает Zakon.kz.

Так, глава государства провел встречу с главным ашкеназским раввином Израиля Кальманом Бером, главным сефардским раввином Израиля Давидом Йосефом и исполнительным вице-председателем Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций Малькольмом Хонлайном.

Президент подчеркнул, что их участие в форуме свидетельствует о готовности укреплять культурно-духовные связи между странами.

Еще Касым-Жомарт Токаев рассказал собеседникам, что в Казахстане мирно сосуществуют основные мировые религии, среди которых иудаизм занимает важное место, а еврейская община является неотъемлемой частью общества, внося существенный вклад в укрепление и развитие Ассамблеи народа Казахстана.

Фото: akorda.kz

Кроме того, президент выразил уверенность в том, что лидеры ашкеназского и сефардского раввинатов и в будущем будут активно участвовать в межрелигиозном диалоге во имя продвижения общечеловеческих ценностей.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 14:40
Ордены, медали и премию вручил Токаев участникам форума в Астане

Ранее Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане, высказался о рисках ядерного конфликта в мире. Он также рассказал, кто мог бы стать моральным ядром "Движения за мир".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
