Президент Казахстана встретился с главными раввинами Израиля
Так, глава государства провел встречу с главным ашкеназским раввином Израиля Кальманом Бером, главным сефардским раввином Израиля Давидом Йосефом и исполнительным вице-председателем Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций Малькольмом Хонлайном.
Президент подчеркнул, что их участие в форуме свидетельствует о готовности укреплять культурно-духовные связи между странами.
Еще Касым-Жомарт Токаев рассказал собеседникам, что в Казахстане мирно сосуществуют основные мировые религии, среди которых иудаизм занимает важное место, а еврейская община является неотъемлемой частью общества, внося существенный вклад в укрепление и развитие Ассамблеи народа Казахстана.
Фото: akorda.kz
Кроме того, президент выразил уверенность в том, что лидеры ашкеназского и сефардского раввинатов и в будущем будут активно участвовать в межрелигиозном диалоге во имя продвижения общечеловеческих ценностей.
