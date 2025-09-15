Заморозки надвигаются на РК: в Астане и 15 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане и 15 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение на 16 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На большей части Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер западный на востоке, севере области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. 16-18 сентября по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, востоке области высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане 16-18 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В Астане во второй половине дня ожидается гроза.



Ночью на севере, в центре, днем на севере Кызылординской области ожидается гроза. Днем на севере, в центре области пыльная буря. Ветер западный на севере, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью и утром на северо-западе Мангистауской области ожидается туман. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге области чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на западе, юге Карагандинской области ожидается временами сильный дождь, днем гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза.



Днем на западе, севере, востоке области Улытау ожидается гроза. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный днем на севере, востоке области порывы 15-18 м/с. На западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность.



Утром и днем на юге, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке области на поверхности почвы ожидается заморозки 1 градус.



Днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, юге, в горных районах области гроза, днем на севере, юге, востоке, в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе временами ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, в центре области Абай ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на юге области 15-20 м/с. Ночью на востоке, в центре области ожидаются заморозки 2 градуса.



Ночью и утром на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.



На востоке Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-восточный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 2 градуса.



На севере, западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный на севере, западе, юге, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. 16 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее РГП "Казгидромет" предоставила прогноз погоды на 16 сентября. Подробнее можно узнать здесь.

