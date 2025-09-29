Морозы и снег надвигаются на Казахстан: синоптики объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и 16 областях Казахстана на 30 сентября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

30 сентября в горных районах области Жетысу ожидаются ночью сильные осадки (дождь с переходом в снег), днем сильный дождь. Ожидается гроза, в горных районах области туман. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Днем 1 и 2 октября ожидаются осадки, на востоке, в центре, в горных районах временами сильные осадки (дождь с переходом в снег). Днем 1 октября ожидается резкое понижение температуры воздуха до +6+11 градусов, в горных районах области – +1 тепла, ночью 2 октября на севере, юге области ожидаются заморозки -1-3 градуса.



30 сентября на севере, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Ночью в горных районах ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь с переходом в снег). Днем 1 октября ожидается резкое понижение температуры воздуха до +12+17 градусов, в горных районах области 7 тепла. Ночью 2 октября в горных районах области ожидаются заморозки – -1 градус. В Шымкенте 30 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане 30 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный, днем на западе области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на западе, севере, юге Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. На севере, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на юге, в горных районах области, днем в горных районах области ожидается гроза. Ночью в горных районах области туман. Ветер северо-западный, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере, центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 1-2 октября ожидаются осадки, в горных районах области временами сильные осадки (дождь с переходом в снег). Днем 1 октября ожидается резкое понижение температуры воздуха до +5+10 градусов, в горных районах области – +2 тепла, ночью 2 октября в горных, предгорных районах области ожидаются заморозки -2 градуса. В Таразе ночью ожидается гроза. Днем 1 октября ожидается резкое понижение температуры воздуха до +8+10 тепла.

Ночью на севере области Улытау ожидаются заморозки -2 градуса. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на юге, востоке Павлодарской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Ожидается понижение температуры воздуха ночью до 0+5 тепла, на западе, севере области заморозки – -3 градуса, днем до +5+10 тепла. 30 сентября ночью -1-6 мороза. В Павлодаре 30 сентября ночью ожидается -2-4 мороза.



В Астане ожидается туман.



На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки, ночью временами сильные осадки (дождь с переходом в снег). Ночью и утром на севере области туман. Ветер западный, северо-западный, ночью на северо-западе области, днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с.



Ночью на западе, севере области Абай ожидаются временами сильные осадки, днем на западе области осадки (дождь с переходом в снег). Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-западный, северный, на востоке, юге, в центре области 15-20 м/с.



На западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-18 м/с.



На востоке Карагандинской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 3 градуса. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -3 градуса.



Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, севере, востоке области ожидаются заморозки -3 градуса. На западе, севере, в центре области ожидается высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, юго-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -3 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность.



В Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, днем на севере, западе области порывы 15-18 м/с. Ночью на западе, севере, в центре области ожидаются заморозки 3 градуса. На юге области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, севере, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ночью ожидаются заморозки -1-3 градуса.



На севере, западе, юге Костанайской области ожидаются осадки (снег, дождь), гололед, низовая метель. На западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Костанае ночью ожидаются осадки (снег, дождь), гололед, туман.



В Мангистауской области ожидается ветер северо-восточный, на западе, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-18 м/с.



На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На севере, западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы ночью и утром временами ожидается гроза, ветер северо-западный, временами порывы 18 м/с. В Конаеве временами ожидается гроза, ветер северо-западный, временами порывы 15-20 м/с.

По информации синоптиков, Алматы накроют резкое похолодание до +3°C и сильные дожди.

