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Заморозки и дожди со снегом: в Астане, Алматы и 15 областях объявили штормовое предупреждение

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 21:47 Фото: unsplash
В Астане, Алматы и 15 областях Казахстана на 16-18 апреля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на севере и востоке области Улытау ожидаются осадки (дождь, снег), возможна гроза. Ночью и утром в северной и восточной частях области – туман. На севере области ночью ожидаются заморозки до 1 градуса мороза. 18 апреля в области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 1-6 мороза.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидаются осадки, на западе, юго-востоке области сильные осадки (дождь, снег), гроза, град. Ночью и утром на западе, востоке, в центре области туман. Ветер северный, северо-западный утром и днем на востоке, юге области порывы 15-20, временами 23 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 1 градус. 18 апреля в области на севере, юге, востоке ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, северный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 1-6 мороза, днем до 1-6 тепла.

На юге Алматинской области временами ожидаются сильный дождь, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). Временами гроза, на юге области град. Ветер северо-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20, временами 24-29 м/с.  В Конаеве временами ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

В Алматы утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

17-18 апреля в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), 18 апреля гололед. Ночью и утром на западе, севере, юге области туман. Ветер северо-западный ночью на севере области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на юге, востоке области порывы 23-28 м/с. Резкое понижение температуры воздуха 17 апреля днем до 0-5 тепла, 18 апреля ночью до 1-6 мороза.

Днем на севере Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, востоке области ожидаются заморозки 3 градуса. В Костанае ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. 18 апреля в области ночью на севере, востоке ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер северо-западный, северный на севере, востоке области порывы 17-22 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 1-6 мороза.

Ночью на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, на западе, севере области временами 23-28 м/с. Ночью на западе, севере области заморозки 3 градуса. В Кокшетау ветер северо-западный, западный днем 15-20 м/с, порывы 23 м/с. 18 апреля в области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на западе, севере, юге области туман. Ветер северо-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, юге, востоке временами порывы 23-28 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 1-6 мороза, днем до 0-5 тепла.

В Астане временами осадки (дождь, снег), гололед. Ночью утром и туман. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Понижение температуры воздуха ночью до 1-3 мороза, днем до 1-3 тепла. 

18 апреля в Павлодарской области ночью на севере, юге, востоке, днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный на севере, юге, востоке области порывы 17-22 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 1-6 мороза.

18 апреля в области Абай на западе, севере, востоке ожидаются осадки (дождь, снег), ночью гололед. Ночью и утром на юге, в центре области туман. Ветер северо-западный на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 1-6 мороза, днем до 5-10 тепла.

16 апреля ночью на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), на западе, в центре области гроза, днем на востоке области осадки (дождь, снег), на юге, в центре области временами сильный дождь, гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, северный днем на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 3 градуса. 18 апреля в области ожидаются осадки (дождь, снег), на севере, востоке, юге области сильные осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 1-6 мороза, днем до 5-10 тепла.

На юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, на севере, западе области пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в центре и горных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. В Туркестане временами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

Днем на юго-востоке Мангистауской области ожидается сильный дождь, на западе, юго-востоке области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на западе, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. В Актау временами ожидается гроза.

На севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Кызылорде ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидаются заморозки 3 градуса. В Актобе ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса.

На юге области Жетысу временами ожидаются сильный дождь, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). Временами гроза, на юге области град. Ветер западный на юго-востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане временами ожидается гроза. Ветер западный порывы 15-20 м/с. В районе Алакольских озерожидается ветер западный порывы временами 30 м/с и более. 

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. В Таразе ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по территории Казахстана на предстоящую среду, 16 апреля 2025 года. Из него следует, что сильные осадки не спешат покидать страну. Подробнее можно узнать здесь

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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