События

Возвращенный Кайратом Сатыбалды рынок "Байсат" в Алматы выставили на торги

участница торгов, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 13:47 Фото: pixabay
На открытые электронные торги на портале E-Qazyna выставили долю участия в ТОО "Центр оптово-розничной торговли "Байсат", сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 сентября рассказали в ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" (КУВА).

"Дата проведения аукциона: 18 ноября 2025 года в 10:00 (по времени Астаны). Стартовая цена: 28 639 882 000,00 тенге", – сказано в сообщении.

В КУВА напомнили, что продажа осуществляется в рамках деятельности Компании по управлению возвращенными активами. Средства от реализации направляются в Специальный государственный фонд и используются на социально значимые проекты в интересах общества.

Кайрат Сатыбалды в рамках проводимого в отношении него досудебного расследования по собственной инициативе вернул большую часть подконтрольного ему рынка "Байсат" государству.

