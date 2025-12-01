#АЭС в Казахстане
События

На 2 млрд дешевле: возвращенный Сатыбалды рынок на "барахолке" в Алматы снова пытаются продать

рынок Байсат на барахолке, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 13:18 Фото: sauda.e-qazyna.kz
В Алматы на электронные торги снова выставили долю участия в ТОО "Центр оптово-розничной торговли "Байсат", сообщает Zakon.kz.

Об этом 1 декабря 2025 года рассказали в Компании по управлению возвращенными активами. Там отметили, что на электронной платформе sauda.e-qazyna.kz размещены повторные аукционные торги по реализации доли участия в ТОО "Центр оптово-розничной торговли".

"Дата и время проведения торгов: 26 декабря 2025 года, 11:00. Стартовая цена: 26 706 317 643 тенге", – говорится в публикации.

Торги по этому объекту проводили 18 ноября 2025 года. Тогда стартовая цена составляла 28 639 882 000,00 тенге – его оценочная cтоимоcть.

Ранее Кайрат Сатыбалды в рамках проводимого в отношении него досудебного расследования по собственной инициативе вернул большую часть подконтрольного ему рынка "Байсат" государству.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
