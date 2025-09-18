Туман, заморозки и гроза: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

В 15 областях Казахстана на 19 сентября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Днем на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке, в центре области туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза. Ночью и утром туман.

Днем на севере, юге Алматинской области ожидается гроза. В горных районах области временами туман. На севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, в центре области Абай ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на западе области 15-20 м/с.

На западе, юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Актюбинской области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере, центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, на западе, севере, юге области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Павлодарской области ожидается сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер северный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается гроза.

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На севере, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, по области высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидается туман. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ночью на севере, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман.

Ночью и утром на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

Ранее синоптики назвали область Казахстана, которую накроют заморозки до -2°C в пятницу.