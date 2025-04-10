Заморозки, гроза и туман: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

В 16 областях Казахстана на 11 апреля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Жетысу ожидается ветер восточный, на востоке области порывы 15-20, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с.

На западе, юге Атырауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области туман. Ночью на западе области заморозки 2 градуса.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидаются осадки (преимущественно дождь), на востоке, в центре сильный дождь, днем на юге, востоке области гроза. Ветер северо-западный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на юго-западе Туркестанской области ожидается южный ветер, порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области на западе, севере, юге ожидается гроза. На востоке, юге области ожидается пыльная буря. Ветер южный 15-20 м/с, ночью на западе, севере, юге области, днем на востоке, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается гроза. Ветер южный 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.

На западе, севере Акмолинской области ожидается гроза. На западе, севере, юге области ожидается пыльная буря. Ветер южный, ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере, востоке области временами порывы 25 м/с. В Кокшетау ожидается ветер южный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

Ночью в центре, днем на юге, северо-востоке Мангистауской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ночью и утром на северо-востоке области туман. Ветер северный, северо-западный, ночью на западе, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер северный, северо-западный, ночью порывы 15-18 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области на юге, востоке ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на юге, севере, востоке области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, западный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, севере области заморозки 3 градуса. В Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед. Ночью заморозки 1-3 градуса.

В Павлодарской области ожидается ветер южный, утром и днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидается ветер южный, юго-восточный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Костанайской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере области гроза, днем гроза. На севере, востоке, юге области пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северный, на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. В Костанае утром и днем ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северный, порывы 15-20 м/с.

В области Улытау ожидается ветер южный, юго-восточный, ночью на севере области, днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается ветер южный, юго-восточный, днем порывы 15 м/с.

Ночью и утром на севере, в центре области Абай ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем на юге, в центре области 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем на юго-востоке области 15-18 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

Ранее сообщалось, что сильные дожди и снег накроют Казахстан 11 апреля.