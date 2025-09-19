Телемост с президентом: аграрии СКО о поддержке и модернизации

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание в режиме видеоконференцсвязи по вопросу уборочной кампании с аграриями северных областей, в том числе Северо-Казахстанской.

Аким региона Гауез Нурмухамбетов и директор КТ "Зенченко и К" Геннадий Зенченко выступили перед президентом и доложили о ходе уборки. По итогам телемоста сельхозпроизводители СКО отметили поддержку отрасли и внедрение современных технологий.

Как отметил президент, результаты работы за 8 месяцев текущего года неплохие, а принятые меры по повышению технологического потенциала производства показывают свою эффективность.

"Необходимо своевременно завершить полевые работы и собрать урожай. От этой работы напрямую зависит продовольственная безопасность в стране и стабильность внутреннего рынка. В случае успешного проведения уборочной кампании возрастет наш экспортный потенциал, появится возможность увеличения поставок за рубеж. Прошлый год был успешным для сельскохозяйственной отрасли Казахстана. Благодаря самоотверженным усилиям аграриев собран рекордный урожай зерновых", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Аким СКО доложил, что благодаря принятым мерам оказана поддержка развитию АПК: объем льготного финансирования сельского хозяйства достиг рекордных 150 млрд тенге.

"Аграрии получили беспрецедентную поддержку. В целях повышения урожайности приобретено 340 тыс. тонн удобрений, высеяно 52,5 тыс. тонн элитных семян, уровень сортообновления составил 11,2%. Для проведения осенне-полевых работ выделено 68,6 тыс. тонн льготного дизельного топлива, а также 14,1 тыс. тонн топлива для сушки зерновых и масличных культур. Президент поручил активизировать внедрение искусственного интеллекта. В регионе эта работа уже ведется. Аграрный сектор активно применяет цифровые технологии и ИИ на всех этапах производства. В их числе: GPS-навигация и автопилот сельхозтехники, дроны и цифровые карты полей, системы мониторинга состояния животных, программное управление кормлением, воспроизводством и микроклиматом," – рассказал аким СКО Гауез Нурмухамбетов.

Положительные изменения в ряде направлений подтверждают и сельхозтоваропроизводители региона.

О подготовке и господдержке

"В этом году мы воспользовались масштабной государственной поддержкой, начавшей активно реализовываться еще в прошлом году, чтобы своевременно подготовиться к посевной. Получили льготное дизельное топливо, заготовили качественный семенной фонд и провели необходимые агротехнические мероприятия. Обновляем технику по льготным лизинговым программам. На сегодня убрано около 50% посевов зерновых, работы идут активно", – поделился директор ТОО "Астык-Stem" Сергей Звольский.

О технологиях и животноводстве

"В нашем хозяйстве развиваем молочное и мясное направления. Сегодня функционирует племенной репродуктор с поголовьем более 600 голов породы абердин-ангус. Президент особо подчеркнул значимость животноводства и поручил разработать программу долгосрочной поддержки отрасли. Сегодня, благодаря IT-решениям, на нашей молочно-товарной ферме с общим поголовьем 1 900 коров мы эффективно управляем всеми производственными процессами – от учета и кормления до ветеринарного контроля и мониторинга здоровья животных", – отметил по завершении телемоста руководитель КТ "Мамбетов и К" Ойрат Нурмаганбет.

О диверсификации посевов

Президент в своем последнем выступлении обозначил приоритетные задачи в растениеводстве, включая диверсификацию посевных площадей в пользу высокорентабельных культур.

"Мы уже сделали конкретные шаги: увеличили площади под масличными. Если в прошлом году, к примеру, посевы льна занимали 20%, то в этом – 29%, то есть 4263 га. Существенно расширили площадь чечевицы до 17%. Этому способствовали меры господдержки. По программе "Кен Дала 2", начавшей действовать в ноябре прошлого года, заранее подготовились к весенне-полевым работам, закупили семена, технику и топливо", – рассказал директор ТОО "Акселеу" Серик Малаев.

О семеноводстве

Глава государства также подчеркнул важность формирования качественного семенного фонда.

"ТОО "Приишимский" – одно из хозяйств, системно занимающихся семеноводством. Ежегодно формируем качественный семенной фонд: используем внутри хозяйства и поставляем другим аграриям региона. Это помогает обеспечивать стабильный урожай и снижать зависимость от импортных поставщиков. При дальнейшем внимании государства и внедрении инноваций СКО сможет не только полностью обеспечивать себя семенами, но и выйти на уровень экспортного лидера", – отметил директор ТОО "Агрофирма "Приишимский" Мустафа Гулиев.

О полном цикле производства

"Мы последовательно развиваем растениеводство и животноводство. С 2020 года работает молочно-товарная ферма с поголовьем более 1 700 голов, из которых 750 – дойные коровы. В 2024 году произвели 6 тысяч тонн молока. Продукцию перерабатываем на собственном заводе: выстроен полный цикл – от поля и фермы до готовой продукции", – рассказал руководитель ТОО "Кызылжар сут" Олжас Бектасов.

Ход уборочной кампании

В регионе продолжается уборка. Зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади 1 498,2 тыс. га (49,5%), намолочено 2 530,9 тыс. тонн. Урожайность составляет 16,9 ц/га. На хлебоприемные предприятия поступило 624,7 тыс. тонн зерна, в том числе пшеницы – 334,9 тыс тонн.