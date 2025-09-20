Подготовка к зиме: в Улытау проверили объекты теплоснабжения

Акимат области Улытау проводит комплексную работу по обеспечению бесперебойного теплоснабжения в городах и населенных пунктах региона, сообщает Zakon.kz.

Глава региона Дастан Рыспеков ознакомился с состоянием теплоэнергетических предприятий Жезказгана и Сатпаева, а также проконтролировал ход строительства газопроводных сетей в селе Кенгир.

Фото: акимат области Улытау

В Жезказгане особое внимание уделено подготовке теплоэлектроцентрали. К началу периода подачи тепла предприятие должно быть готово работать на шести котлах, при этом ремонт седьмого поручено ускорить. Согласно поручению акима области, до 30 сентября необходимо завершить промывку тепловых сетей и полностью подготовить многоквартирные дома.

Фото: акимат области Улытау

В целях предотвращения дефицита тепла и улучшения экологической ситуации в регионе продолжается работа по газификации. Село Кенгир поэтапно подключается к природному газу, и в этом году проект должен быть полностью завершен.

Фото: акимат области Улытау

В Сатпаеве также рассматриваются вопросы подготовки к зиме. До 25 сентября предписано завершить промывку тепловых сетей и работы на модернизируемых участках. Согласно поручению акима области, город должен войти в период подачи тепла с тремя котлами, а ремонт четвертого завершить строго по графику.

Фото: акимат области Улытау

Комплексная подготовка позволит обеспечить жителей региона теплом в зимний период и создаст условия для стабильной работы коммунальной инфраструктуры.