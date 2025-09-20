#АЭС в Казахстане
События

В Алматы открылся новый специализированный комплекс "Жанұя" для детей с особыми потребностями

люди, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 17:06 Фото: акимат Алматы
Ко Дню города Алматы был торжественно открыт новый специализированный комплекс "Жанұя", предназначенный для детей с особыми образовательными потребностями. Это важное событие стало значимым шагом в развитии инфраструктуры города, сообщает Zakon.kz.

"Жанұя" построен компанией BI Group в партнерстве с акиматом города Алматы. Общий объем инвестиций в проект составил 6 млрд тенге. Новый комплекс расположен в Медеуском районе.

Старое здание, построенное еще в 1967 году, уже не соответствовало требованиям безопасности и современным стандартам. Новый проект разрабатывался с нуля и предусматривал значительное расширение площади, создание комфортных условий для детей и внедрение современных технологий.

Фото: акимат Алматы

"Сегодня инфраструктура города, особенно в сфере образования, развивается ускоренными темпами: в этом учебном году открылись новых 12 школ, а также центры инновационного творчества. Но "Жанұя" – это особенный комплекс для детей, которым требуется особый подход и особые образовательные условия. Здесь есть все для учебы, развития и социализации", – сказал руководитель управления образования города Алматы Сайран Сайфеденов.

Фото: акимат Алматы

Директор специализированного комплекса "Жанұя" Марина Даулетбекова рассказала о работе учреждения.

"На сегодняшний день у нас обучается 533 ребенка, из них 133 учатся на дому, 400 – в комплексе "Жанұя". Согласно уставу, мы принимаем детей от 4 до 18 лет по направлению ПМПК – "Нарушение интеллекта". Учебный процесс проходит в первую смену. Во второй половине дня работают узкие специалисты и кружки. У нас предусмотрено шестиразовое питание, функционируют различные спортивные секции, кружки хореографии, творчества, занятия по ораторскому мастерству. В планах – внедрение робототехники. Все занятия бесплатны для детей", – отметила она.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

В комплексе оборудованы кабинеты логопеда, дефектолога, психолога, ЛФК, мастерские для дополнительного образования, а также соляная шахта. Для детей с особыми образовательными потребностями создана специальная тактильная и цветовая навигация.

Фото: акимат Алматы

Айсулу Омарова
