Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Современное здание подарят детям-сиротам комплекса "Жанұя"

BI Group подарит детям-сиротам современный комплекс &quot;Жанұя&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 11:51 Фото: pixabay
В Алматы решен вопрос капитального ремонта проблемного специализированного комплекса "Жанұя", в котором живут больше 80 воспитанников с особыми потребностями. Строительная компания за счет собственных средств проведет все необходимые работы, сообщает Zakon.kz.

Радостную весть на своей страничке в Facebook опубликовал общественный деятель Рафаэль Гасанов. По его словам, в ходе итогового совещания руководство СК "Жанұя" и Управление образования Алматы представили план переезда детей на время строительства нового здания комплекса.

"В течение долгих лет вопрос капитального ремонта специализированного комплекса "Жанұя" не двигался с места. Дети находились в условиях, опасных для их жизни, что требовало немедленного решения. Многочисленные совещания и переговоры были бесполезны, поскольку конкурсные процедуры зачастую становятся затяжным процессом, усложняющим решение многих проблем".Рафаэль Гасанов

Общественный деятель поделился, что BI Group в рамках социальной ответственности бизнеса за собственные средства планирует снос со строительством нового современного комплекса "Жанұя". Проект намерены завершить к концу 2025 года.

"В связи со сносом и строительством нового здания СК "Жанұя" 82 воспитанника, относящиеся к категории дети-сироты и ОБПР, будут размещены в КГУ "Специальная школа-интернат №1". С целью обеспечения безопасности детей при переезде 82 воспитанника СК "Жанұя" с 5 по 10 августа будут отдыхать в лагере "Өрнек" при Дворце школьников".Рафаэль Гасанов
Современное здание подарят детям-сиротам комплекса "Жанұя", фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 11:51

Фото: пресс-служба акимата Алматы

За ходом реализации проекта по строительству будет следить специальная комиссия, состоящая из депутатов маслихата, представителей общественного совета, Управления образования и других заинтересованных органов.

Современное здание подарят детям-сиротам комплекса "Жанұя", фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 11:51

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 11:51
Алматинский ДКНБ взял шефство над детским домом "Жанyя"
, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 11:51

Детский дом "Жанұя" основан в 1999 году. Это комбинированный детский дом: детский сад и коррекционная школа-интернат, где обучаются дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей, а также дети с приходящим режимом обучения и воспитания, с ограниченными возможностями в развитии. О капитальном ремонте в организации заговорили еще в 2010 году.

Читайте также

Взрослый, ребенок
Священное право? Перспективу усыновления детей одинокими мужчинами оценили эксперты
переселение, паспорт, отъезжающий
Сколько казахстанцев получат деньги и жилье при переезде на север
девушка улыбается в отпуске
Как сэкономить в отпуске: полезные лайфхаки
Сахибам Садырова
Алматы 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд РФ
деньги и калькулятор
Какое наказание ждет казахстанцев за несданную декларацию о доходах
Сильная жара в Алматы и Астане: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение
Сильная жара в Алматы и Астане: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение
После недовольства казахстанцев Елена Рыбакина записала видеообращение
После недовольства казахстанцев Елена Рыбакина записала видеообращение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: