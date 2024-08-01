Современное здание подарят детям-сиротам комплекса "Жанұя"

В Алматы решен вопрос капитального ремонта проблемного специализированного комплекса "Жанұя", в котором живут больше 80 воспитанников с особыми потребностями. Строительная компания за счет собственных средств проведет все необходимые работы, сообщает Zakon.kz.

Радостную весть на своей страничке в Facebook опубликовал общественный деятель Рафаэль Гасанов. По его словам, в ходе итогового совещания руководство СК "Жанұя" и Управление образования Алматы представили план переезда детей на время строительства нового здания комплекса.

"В течение долгих лет вопрос капитального ремонта специализированного комплекса "Жанұя" не двигался с места. Дети находились в условиях, опасных для их жизни, что требовало немедленного решения. Многочисленные совещания и переговоры были бесполезны, поскольку конкурсные процедуры зачастую становятся затяжным процессом, усложняющим решение многих проблем". Рафаэль Гасанов

Общественный деятель поделился, что BI Group в рамках социальной ответственности бизнеса за собственные средства планирует снос со строительством нового современного комплекса "Жанұя". Проект намерены завершить к концу 2025 года.

"В связи со сносом и строительством нового здания СК "Жанұя" 82 воспитанника, относящиеся к категории дети-сироты и ОБПР, будут размещены в КГУ "Специальная школа-интернат №1". С целью обеспечения безопасности детей при переезде 82 воспитанника СК "Жанұя" с 5 по 10 августа будут отдыхать в лагере "Өрнек" при Дворце школьников". Рафаэль Гасанов

Фото: пресс-служба акимата Алматы

За ходом реализации проекта по строительству будет следить специальная комиссия, состоящая из депутатов маслихата, представителей общественного совета, Управления образования и других заинтересованных органов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Материал по теме Алматинский ДКНБ взял шефство над детским домом "Жанyя"

Детский дом "Жанұя" основан в 1999 году. Это комбинированный детский дом: детский сад и коррекционная школа-интернат, где обучаются дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей, а также дети с приходящим режимом обучения и воспитания, с ограниченными возможностями в развитии. О капитальном ремонте в организации заговорили еще в 2010 году.