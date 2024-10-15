Ситуацию вокруг комплекса "Жанұя" прокомментировали в акимате Алматы

В Управлении образования города Алматы отреагировали на публикации в социальных сетях касательно специализированного комплекса "Жанұя".

"Информация, предоставленная шестью сотрудниками СК "Жанұя", не соответствует действительности. В частности, опубликованная в статье информация о том, что здоровым детям намеренно меняют диагнозы и направляют в медико-социальные учреждения, является ложной. Согласно установленному законодательством алгоритму, направление воспитанников в центры социальных услуг осуществляется поэтапно, на основании заключений соответствующих организаций. Таким образом, воспитанники СК "Жанұя" направляются в медико-социальные учреждения только на основании комиссионного решения медико-социальной экспертизы", – сказано в заявлении управления.

Далее там отметили, что "за последние три года в центры социальных услуг "Сенім" и "Алатау" были переведены 20 детей (в 2022 году – восемь, в 2023 году – пять (из них один в "Алатау"), в 2024 году – семь)".

"В материале приведена информация, что были разлучены братья. В ответ на это сообщаем, что несовершеннолетний гражданин З., 2013 г. р., был переведен в Центр социальных услуг "Сенім" с диагнозом "умственная отсталость легкой степени, выраженная дебильность, другие нарушения поведения и другие уточненные поражения центральной нервной системы". Несовершеннолетний З. представлял угрозу жизни воспитанникам СК "Жанұя", и в целях безопасности был разделен с младшим братом Я. 2014 г.р. " – прокомментировали в Управлении образования города Алматы.

Касательно воспитанника СК "Жанұя" Р., 2005 г. р. там сообщили, что "решением Медеуского районного суда Алматы он был признан недееспособным и переведен из СК "Жанұя" в Центр социальных услуг "Алатау".

"Заявления шести педагогов о том, что им уменьшили количество учебных часов, также не соответствуют действительности. Сейчас они требуют у руководителя учреждения предоставить им по 36 часов рабочих часов, что превышает норму учебной нагрузки. Объем учебной нагрузки педагогам устанавливается исходя из количества часов по учебному плану, учебным программам, обеспеченности кадрами. Распределение учебной нагрузки на новый учебный год проводится тарификационной комиссией, создаваемой приказом руководителя организации", – прокомментировали в управлении.

Там добавили, что "тем педагогам, у которых сократилось количество часов из-за выбытия учеников с текущего учебного года, были выделены дополнительные учебные часы. Таким образом учебных часов у педагогов, кроме Айтжановой К., не стало меньше".

"Кроме того, в целях недопущения сокращения персонала на время строительства нового здания СК "Жанұя" 12 воспитателей, имеющих специальное образование, были переведены на свободные вакансии учителей-дефектологов", – отметили в управлении.

Обвинения в том, что учителя вынуждены мыть полы и окна, там назвали "ошибочными".

"Педагоги, о которых говорится в статье, и другие 115 учителей и 39 воспитателей, к работам по уборке не привлекались. Штат СК "Жануя" укомплектован 12 единицами техперсонала, который выполняет всю соответствующую работу, а на опубликованных в статье фотографиях, где женщины красят стены и проводят уборку помещений, запечатлены не педагоги, а техперсонал организации", – сказано в сообщении.

В Управлении образования Алматы также заявляют:

"В целом с октября 2020 года на должности директора СК "Жанұя" работает Марина Даулетбекова. За период ее работы жалоб от коллектива, за исключением указанных выше шести сотрудников, не поступало".

Ложной там назвали изложенную в материале информацию об изнасиловании несовершеннолетней воспитанницы СК "Жанұя" гражданки В.

"Утверждение, что директор СК "Жанұя" пыталась скрыть информацию, не соответствует истине, так как она сама обратилась в правоохранительные органы. В судебном заседании было установлено, что половой акт произошел по обоюдному согласию. По данному делу был осужден воспитанник другого учреждения – ЧОУ "SOS Детская деревня Алматы" несовершеннолетний Д. Приговором суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год, условно", – сообщили в управлении.

Там резюмировали, что "в настоящее время в СК "Жанұя" обучаются 420 детей, из них 72 воспитанника являются детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей".

"Строительная компания BI Group в рамках социальной ответственности бизнеса за собственные средства на месте старого аварийного здания построит новое на этом же участке. Проект планируется завершить к концу 2025 года. Его стоимость оценивается в 5 млрд тенге", – отметили в ведомстве.