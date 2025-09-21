На пунктах пропуска Казахстана и России наблюдаются пробки из грузовых авто

Минтранспорта и Пограничная служба РК выявили очереди на автомобильных пунктах пропуска в сторону России из-за усиления контрольных процедур, сообщает Zakon.kz.

Министерство транспорта и Пограничная служба Казахстана провели выезд на автомобильные пункты пропуска на границе с Россией, которые играют ключевую роль в логистике страны. Отмечается, что выезд был совершен по поручению "руководства страны".

Специалисты осмотрели инфраструктуру переходов — зоны движения автотранспорта, площадки для досмотра, здания и сооружения для обслуживания граждан и сотрудников.

"По итогам обследования установлено, что на ряде пунктов пропуска наблюдается значительное скопление транспортных средств на нейтральной полосе в сторону РФ, особенно грузового автотранспорта. Это приводит к образованию очередей, замедлению пропускных процедур и дополнительным затратам времени для участников, как следствие и на стороне РК", — говорится в сообщении.

По данным Минтранспорта, очереди и пробки обусловлены ужесточением мер контроля со стороны РФ. В частности, усилены процедуры проверки грузов, увеличено время досмотра транспортных средств, а также введены дополнительные меры по проверке документов и соблюдению санитарных и фитосанитарных требований.

