Дархан Сатыбалды: комфорт и безопасность алматинцев — главный приоритет города

Комфорт и безопасность алматинцев определены как один из ключевых приоритетов развития мегаполиса. Об этом аким города Дархан Сатыбалды заявил во время своего поздравления жителей с Днем города, сообщает Zakon.kz.

В своем поздравлении аким подчеркнул, что в основе работы лежит переход к полицентрической модели, при которой каждый район будет развиваться как самостоятельный центр притяжения с рабочими местами, школами, поликлиниками, парками и зонами отдыха в шаговой доступности.

По словам главы города, главная цель — разгрузить центр Алматы и обеспечить сбалансированное развитие районов. Уже начата активная работа по развитию "Восточных" и "Западных ворот", а для реализации проектов будут привлечены ведущие зарубежные архитекторы на конкурсной основе.

Дархан Сатыбалды подчеркнул, что быстрый рост города требует масштабной модернизации и строительства новой инфраструктуры. При этом он открыто заявил, что в ряде микрорайонов до сих пор отсутствуют системы водоснабжения и канализации:

"Мы открыто говорим о проблемах. Обеспечение всех алматинцев полноценной и качественной коммунальной инфраструктурой — это наша общая задача. Она потребует времени, настойчивости, а также терпения и понимания со стороны жителей", — сказал аким.

В ближайшие годы инфраструктура Алматы будет значительно обновлена и приведена в соответствие с современными стандартами, горожане смогут наглядно увидеть позитивные изменения.

Среди ключевых проектов — строительство и модернизация порядка 40 парков и скверов, включая Парк Первого Президента, территорию Атакента, набережные рек Есентай и Большой Алматинки, а также другие зоны отдыха. Кроме того, по принципу "от фасада до фасада" будут благоустроены крупные улицы города.

Дархан Сатыбалды отметил, что Алматы должен превратиться в большой сад. В этом году будет высажено свыше 360 тысяч зеленых насаждений и десятки тысяч деревьев. Тем самым, будет возрождена былая слава Алматы города-сада.

Одновременно в мегаполисе запущена масштабная программа по освещению улиц: работы ведутся более чем на 1 200 ранее неосвещенных участках. В результате к концу 2025 года 100% улиц города будут обеспечены качественным внешним освещением, а его мощность увеличится вдвое.

Помимо этого, в текущем году благоустраиваются свыше 400 дворов, и работы продолжатся до конца следующего года.





"Алматы должен быть городом, где каждый чувствует себя в безопасности, где рядом есть все необходимое для комфортной жизни. Именно для этого мы модернизируем инфраструктуру и создаем новые пространства для жителей", — подчеркнул глава города.