Всемирно известный бренд начал строительство завода в РК, инвестируя 368 млн долларов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров фонда PepsiCo Cтивена Кихо. На встрече был рассмотрен ход реализации инвестиционного проекта PepsiCo в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, всемирно известный бренд приступил к строительству завода по производству снеков в Алматинской области с объемом инвестиций 368 млн долларов.

Президент обратил внимание на ожидаемый экономический эффект от реализации проекта. Помимо создания порядка 900 постоянных рабочих мест, компания планирует перейти к полной локализации выращивания картофеля для чипсов.

Как рассказал Стивен Кихо, на сегодняшний день к программе подключены около 15 хозяйств из Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской, Алматинской областей и области Жетысу.

Также предусмотрены расширение базы хранения сырья и развитие научных подходов к повышению урожайности и качества картофеля.

Приветствуя приверженность PepsiCo развитию устойчивой агрокультуры, Касым-Жомарт Токаев заверил, что правительство и местный акимат окажут всестороннюю поддержку для своевременного запуска производства.

Cтивен Кихо поблагодарил Токаева за теплый прием.

"Господин президент, благодарю вас за теплый прием. Особенно ценим, что эта встреча стала Вашей первой в Нью-Йорке сегодня. Инвестиции в Казахстан для нас – одни из самых значимых и вызывают особую гордость среди всех проектов в регионе. Здесь будет построен один из крупнейших заводов по производству продуктов питания и снеков в системе PepsiCo. Мы с нетерпением ожидаем его открытия и выхода на полную мощность, надеемся, уже к июню следующего года". Стивен Кихо

