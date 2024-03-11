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Токаев и Алиев обсудили совместные проекты

Токаев и Алиев обсудили совместные проекты, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 16:11 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Азербайджана. На встрече были рассмотрены перспективы реализации прорывных инвестиционных проектов, которые станут новыми точками роста экономик Казахстана и Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сообщении Акорды за 11 марта 2024 года, глава Казахстана поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на выборах президента Азербайджанской Республики и с предстоящим проведением саммита СОР-29 в Баку в 2024 году.

Токаев и Алиев обсудили совместные проекты, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 16:11

Фото: akorda.kz

Также Касым-Жомарт Токаев высоко оценил уровень казахско-азербайджанского сотрудничества, которое развивается весьма динамично, наполняясь новым содержанием и совместными крупными проектами.

Президент Азербайджана подчеркнул укрепление братских связей с Казахстаном.

"В ходе переговоров лидеры обсудили вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, энергетического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в сферах цифровизации, продовольственной безопасности, возобновляемых источников энергии", – говорится в официальном сообщении.

Токаев и Алиев обсудили совместные проекты, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 16:11

Фото: akorda.kz

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Токаев прилетел в Азербайджан
, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 16:11

Утром 11 марта 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Баку. В международном аэропорту имени Гейдара Алиева главу Казахстана встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов.

Позднее пресс-служба главы государства показала кадры встречи Токаева с главой Азербайджана.

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