Токаев и Алиев обсудили совместные проекты
Как говорится в сообщении Акорды за 11 марта 2024 года, глава Казахстана поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на выборах президента Азербайджанской Республики и с предстоящим проведением саммита СОР-29 в Баку в 2024 году.
Фото: akorda.kz
Также Касым-Жомарт Токаев высоко оценил уровень казахско-азербайджанского сотрудничества, которое развивается весьма динамично, наполняясь новым содержанием и совместными крупными проектами.
Президент Азербайджана подчеркнул укрепление братских связей с Казахстаном.
"В ходе переговоров лидеры обсудили вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, энергетического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в сферах цифровизации, продовольственной безопасности, возобновляемых источников энергии", – говорится в официальном сообщении.
Фото: akorda.kz
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Утром 11 марта 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Баку. В международном аэропорту имени Гейдара Алиева главу Казахстана встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов.
Позднее пресс-служба главы государства показала кадры встречи Токаева с главой Азербайджана.