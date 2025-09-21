#АЭС в Казахстане
Политика

Токаев поддержал совместное заявление лидеров о сохранении гуманности во время войн

ООН, Токаев, Нью-Йорк, войны, заявление, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2025 23:00 Фото: МИД РК
Главы Казахстана, Бразилии, Иордании, Китая, Франции и ЮАР совместно с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) выступили с заявлением, призывающим к сохранению гуманности во время войн, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 сентября сообщили в Министерстве иностранных дел РК. 

В своем заявлении главы государств выразили тревогу в связи с широкомасштабными нарушениями международного гуманитарного права (МГП) в конфликтах по всему миру и невообразимыми человеческими страданиями, к которым они приводят. Они призвали все государства и стороны вооруженных конфликтов соблюдать МГП, в частности нормы, касающиеся защиты гражданских лиц, гражданских объектов, а также медицинских и гуманитарных работников. Главы государств также объявили об организации в 2026 году глобальной встречи высокого уровня, посвященной сохранению гуманности во время войны.

Данное заявление было сделано в рамках продвижения Глобальной инициативы по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву.

"Инициатива направлена на разработку практических рекомендаций по обеспечению более строгого соблюдения МГП и была запущена 27 сентября 2024 года в Нью-Йорке на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в ходе встречи руководства МИД шести стран-инициаторов и МККК. На данный момент к инициативе официально присоединились 89 государств, а свыше 130 приняли участие в глобальных и региональных консультациях по семи тематическим направлениям", – говорится в сообщении. 

Совместное заявление опубликовано на шести официальных языках ООН, а также на казахском и португальском языках с целью широкого информирования общественности.

Ранее сообщалось, что Токаев прибыл в Нью-Йорк. Он уже провел встречу с президентом по глобальным вопросам Goldman Sachs Global Institute Джаредом Коэном и принял президента и главного исполнительного директора Educational Testing Service (ETS) Амита Севака.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
