Снег, туман и ливень: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

В 14 областях Казахстана на 23 сентября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, западный, днем на севере области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области ожидается ветер северо-западный, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, в центре Мангистауской области ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в Карагандинской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидаются временами гроза, град.

На севере, юге, востоке Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, днем град. Ночью и утром на севере области туман. Ветер юго-западный, на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке области Абай ожидается сильный дождь, днем гроза, град. Ветер северо-западный, западный, на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В Семее днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, в центре, горных районах области Жетысу ожидается сильный дождь. На юге, в центре, горных районах области гроза. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер юго-западный, на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается сильный дождь. Гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, востоке Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. На севере, юге, в горных районах области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. На западе, севере, центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, востоке Павлодарской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидаются гроза, град.

Ночью и утром на востоке, юге Костанайской области ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области на западе, севере, юге ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на юге Алматинской области временами ожидается сильный дождь, в горных районах области сильные осадки (дождь, мокрый снег). На севере, юге, в горных районах области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20, временами 25 м/с. На севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы утром и днем временами ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, временами порывы 18 м/с. В Конаеве временами ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, временами порывы 15-20 м/с.

