Туман, град и гроза: в Казахстане объявили штормовое предупреждение

В 16 областях Казахстана на 14 июня объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, востоке области ожидается гроза, днем гроза, на западе, севере области град. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидается гроза, днем град. Ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, в горных районах области Жетысу ожидается гроза.

Днем на севере, юге, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, гроза. Ветер северо-западный, западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидается гроза.

На севере, востоке, западе Костанайской области ожидается гроза, днем град. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На юго-востоке, северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау ожидается ночью на севере, востоке области гроза, днем на востоке области гроза, град. Ветер северо-западный, днем на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на западе области ожидается сильная жара 36 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15 м/с. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Мангистауской области ожидается сильная жара 40 градусов. На северо-западе, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ночью на севере, востоке области гроза, днем на западе, севере, востоке области гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью на востоке, юге области, днем на западе области временами порывы 15-20 м/с. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке, юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-38 градусов. В центре, на востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара 36 градусов.

Утром и днем на севере, юге, в центре области Абай ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, западный, утром и днем на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидается гроза. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Павлодарской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, юге области гроза, днем гроза, на западе, севере области град. Ветер северо-западный, на западе области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Павлодаре ожидается днем гроза.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер западный с переходом на восточный, на юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. В Алматы временами ожидается гроза. Ветер западный с переходом на восточный, временами порывы 18-23 м/с. В Конаеве ночью временами ожидается гроза. Ветер западный с переходом на восточный, временами порывы 18-23 м/с.

Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. На севере, в центре, в южной половине области сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске во второй половине дня ожидается гроза. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Днем на севере, востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, северный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге Актюбинской области ожидается сильная жара 35-38 градусов. В центре области сохранится высокая, на севере, юго-востоке, юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, в горных районах области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер южный, юго-западный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-36 градусов. По области ожидается высокая пожарная опасность, на севере, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидаются гроза, град. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что названы регионы Казахстана, на которые обрушится 40-градусная жара.