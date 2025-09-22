В каких регионах Казахстана 23 сентября будет тепло и без осадков

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на предстоящий вторник, 23 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, теплая погода без осадков сохранится лишь:

на западе (Атырауская и Актюбинская области),

северо-западе (Западно-Казахстанская область).

"Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием циклона. Связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут дожди с грозами, на востоке, юго-востоке страны – сильные дожди, в отдельных районах северных регионов возможно выпадение града... По республике ожидается усиление ветра, на юго-востоке страны прогнозируется шквал, на западе, северо-западе, севере, востоке республики в ночные и утренние часы прогнозируется туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Вместе с тем в ряде регионов ожидается:

высокая пожарная опасность – на севере Западно-Казахстанской, на востоке Атырауской, на юге Мангистауской, Костанайской областей, на западе области Жетысу,

– на севере Западно-Казахстанской, на востоке Атырауской, на юге Мангистауской, Костанайской областей, на западе области Жетысу, чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Кызылординской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере, в центре Жамбылской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере, в центре Алматинской, на юге Карагандинской областей, в области Улытау, на юге, востоке области Жетысу.

Материал по теме Бабье лето? В Казахстане потеплеет до +28°C

Ранее синоптики рассказали, что в Астану, Алматы и Шымкент вернутся дожди с грозами. Подробнее о прогнозе на 23, 24 и 25 сентября 2025 года можете прочитать по ссылке.