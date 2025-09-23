#АЭС в Казахстане
События

На территории "Кошкар-Ата" будет высажен 1 миллион саженцев саксаула

высадка, саксаул, саженцы, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 09:54 Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
В Мангистауской области начались работы по рекультивации хвостохранилища "Кошкар-Ата". С октября 2025 года на площади в 640 гектаров будет высажен 1 миллион саженцев саксаула, установлена современная система орошения.

В настоящее время проводятся мероприятия по ограждению территории хвостохранилища железным забором. Проект реализуется в рамках поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Аким области Нурдаулет Килыбай специально посетил хвостохранилище, ознакомившись с проводимыми работами.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Согласно результатам исследования 2024 года, уровень радиоактивного загрязнения на территории хранилища не превышает предельно допустимых норм, в связи с чем были рекомендованы работы по биологической рекультивации. На этой основе был разработан проект "Создание зеленой защитной зоны на 2025-2026 годы".

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Проект направлен на улучшение экологии региона, снижение факторов, влияющих на здоровье населения, а также на обеспечение долгосрочной экологической безопасности хвостохранилища.

В ходе мероприятия главе региона был представлен ход реализации проекта и планы на будущее.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

По словам акима, эта инициатива имеет стратегическое значение для региона.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

"Хвостохранилище "Кошкар-Ата" – проблема, которая давно вызывает обеспокоенность у населения. Сегодня начатые работы – важный шаг на пути к оздоровлению экологии. Мы заинтересованы в том, чтобы реализовать этот проект системно и открыто. Он находится под контролем главы государства и должен быть завершен до конца 2026 года", – сказал Нурдаулет Килыбай.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
