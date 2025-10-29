#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
535.83
624.94
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
535.83
624.94
6.69
Общество

ЕНТ за миллион: бывшую учительницу задержали в Павлодаре

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 10:28 Фото: Национальный центр тестирования
В Павлодаре задержана подозреваемая, завладевшая мошенническим путем 1 млн тенге. Об этом сегодня, 29 октября 2025 года, рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что в органы полиции обратился мужчина. По его словам, бывшая учительница одной из школ Павлодара под предлогом содействия при сдаче Единого национального тестирования (ЕНТ) обманным путем завладела его денежными средствами в размере 1 млн тенге. Женщину задержали.

"По данному факту начато досудебное расследование. Кроме того, проводится проверка на предмет причастности задержанной к совершению аналогичных преступлений на территории области", – сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

По данным стражей порядка, с начала года на территории Павлодарской области зарегистрировано 1872 факта мошенничества.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 10:28
В Казахстане трансформируют ЕНТ

Ранее мы писали о том, как два казахстанца лишили машин и денег сразу 29 человек. Подробности – по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В России задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена из Павлодара
15:46, 27 марта 2025
В России задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена из Павлодара
Задержан мужчина, подозреваемый в двойном убийстве в Таразе
11:37, 09 ноября 2024
Задержан мужчина, подозреваемый в двойном убийстве в Таразе
Иностранка пыталась продать почку в Павлодаре
13:12, 30 июля 2025
Иностранка пыталась продать почку в Павлодаре
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: