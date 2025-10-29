ЕНТ за миллион: бывшую учительницу задержали в Павлодаре

В Павлодаре задержана подозреваемая, завладевшая мошенническим путем 1 млн тенге. Об этом сегодня, 29 октября 2025 года, рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что в органы полиции обратился мужчина. По его словам, бывшая учительница одной из школ Павлодара под предлогом содействия при сдаче Единого национального тестирования (ЕНТ) обманным путем завладела его денежными средствами в размере 1 млн тенге. Женщину задержали.

"По данному факту начато досудебное расследование. Кроме того, проводится проверка на предмет причастности задержанной к совершению аналогичных преступлений на территории области", – сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

По данным стражей порядка, с начала года на территории Павлодарской области зарегистрировано 1872 факта мошенничества.

