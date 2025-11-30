#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
512.53
592.43
6.53
События

Снег, туман и гололед: в Астане и во всех областях объявили штормовое предупреждение

дорога, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2025 17:04 Фото: freepik
"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение на 1 декабря 2025 года в Астане и 17 регионах РК, сообщает Zakon.kz.

В Астане ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Актюбинской области ожидается туман.

На севере, в центре Мангистауской области ожидается туман.

Ночью и утром в центре области Жетысу ожидается туман. В Талдыкоргане ночью и утром ожидается туман.

На севере области Абай ожидаются снег, низовая метель. На юге, востоке области ожидается туман.

На севере, юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

На севере, западе, юге Костанайской области ожидается туман. В Костанае ожидается туман.

Ночью и утром на севере, западе Атырауской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, юге Алматинской области ожидается туман.

На западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. В Туркестане ночью и утром туман.

В Жамбылской области временами ожидается туман. В Таразе временами туман.

На севере, востоке Акмолинской области ожидаются гололед, туман.

Днем на севере, востоке Павлодарской области ожидается гололед. Ночью на севере, востоке области туман. В Павлодаре ночью ожидается туман.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гололед. На западе области туман.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман. В Жезказгане ожидается туман.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами туман.

На севере, юге Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ожидается туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ожидается туман.

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 1 декабря.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
В Швейцарии хотят ввести обязательную службу для женщин
17:57, Сегодня
В Швейцарии хотят ввести обязательную службу для женщин
Метель, гололед и туман: в Астане и 17 областях объявили штормовое предупреждение
21:36, 10 ноября 2024
Метель, гололед и туман: в Астане и 17 областях объявили штормовое предупреждение
Метель, гололед и туман: в Астане и 13 областях объявили штормовое предупреждение
21:07, 22 декабря 2024
Метель, гололед и туман: в Астане и 13 областях объявили штормовое предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: