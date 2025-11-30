Снег, туман и гололед: в Астане и во всех областях объявили штормовое предупреждение
В Астане ожидается туман.
Ночью и утром на севере, востоке Актюбинской области ожидается туман.
На севере, в центре Мангистауской области ожидается туман.
Ночью и утром в центре области Жетысу ожидается туман. В Талдыкоргане ночью и утром ожидается туман.
На севере области Абай ожидаются снег, низовая метель. На юге, востоке области ожидается туман.
На севере, юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.
На севере, западе, юге Костанайской области ожидается туман. В Костанае ожидается туман.
Ночью и утром на севере, западе Атырауской области ожидается туман.
Ночью и утром на западе, юге Алматинской области ожидается туман.
На западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. В Туркестане ночью и утром туман.
В Жамбылской области временами ожидается туман. В Таразе временами туман.
На севере, востоке Акмолинской области ожидаются гололед, туман.
Днем на севере, востоке Павлодарской области ожидается гололед. Ночью на севере, востоке области туман. В Павлодаре ночью ожидается туман.
На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гололед. На западе области туман.
На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман. В Жезказгане ожидается туман.
На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами туман.
На севере, юге Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ожидается туман.
На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ожидается туман.
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 1 декабря.