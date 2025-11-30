Снег, туман и гололед: в Астане и во всех областях объявили штормовое предупреждение

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение на 1 декабря 2025 года в Астане и 17 регионах РК, сообщает Zakon.kz.

В Астане ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Актюбинской области ожидается туман.

На севере, в центре Мангистауской области ожидается туман.

Ночью и утром в центре области Жетысу ожидается туман. В Талдыкоргане ночью и утром ожидается туман.

На севере области Абай ожидаются снег, низовая метель. На юге, востоке области ожидается туман.

На севере, юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

На севере, западе, юге Костанайской области ожидается туман. В Костанае ожидается туман.

Ночью и утром на севере, западе Атырауской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, юге Алматинской области ожидается туман.

На западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. В Туркестане ночью и утром туман.

В Жамбылской области временами ожидается туман. В Таразе временами туман.

На севере, востоке Акмолинской области ожидаются гололед, туман.

Днем на севере, востоке Павлодарской области ожидается гололед. Ночью на севере, востоке области туман. В Павлодаре ночью ожидается туман.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гололед. На западе области туман.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман. В Жезказгане ожидается туман.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами туман.

На севере, юге Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ожидается туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ожидается туман.

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 1 декабря.

