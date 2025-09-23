Токаев и Макрон "сверили часы" по актуальным вопросам

В Нью-Йорке президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Франции, сообщает Zakon.kz.

Как передает Акорда, президент Казахстана обсудил с Эмманюэлем Макроном состояние двустороннего сотрудничества.

"Франция является ключевым и надежным партнером Казахстана в Европейском Союзе", – подчеркнул Токаев.

Фото: Акорда

Стороны с удовлетворением констатировали, что ранее достигнутые на высшем уровне договоренности приносят ощутимые результаты в различных сферах, в том числе в энергетике, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, здравоохранении. Плодотворно развиваются культурно-гуманитарные связи.

"Президенты Казахстана и Франции также "сверили часы" по актуальным геополитическим вопросам", – говорится в сообщении.

Ранее Токаев пригласил князя Монако посетить Казахстан с официальным визитом.