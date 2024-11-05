Токаев поблагодарил Макрона за торжественный прием

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Франции в расширенном составе. Глава Казахстана поблагодарил Эмманюэля Макрона за теплый прием делегации, сообщает Zakon.kz.

Президент Токаев отметил, что придает исключительное значение визиту, который знаменует новую веху в стратегическом партнерстве между Казахстаном и Францией.

"Убежден, сегодняшние переговоры, а также принимаемое нами Совместное заявление будут способствовать выводу отношений Казахстана и Франции на уровень упроченного стратегического партнерства. Пользуясь возможностью, хочу сердечно поздравить вас с успешным проведением тридцать третьих Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже. Они стали поистине грандиозным событием в мире спорта, их организация впечатлила своими масштабами и высоким уровнем проведения. Уверен, ваша страна также блестяще проведет предстоящие в 2030 году двадцать шестые зимние Олимпийские игры во Французских Альпах". Касым-Жомарт Токаев

Также он подчеркнул, что договоренности и соглашения, достигнутые в ходе визита Макрона в Астану в прошлом году, способствовали качественному углублению казахско-французских отношений.

Фото: akorda.kz

"Сегодня между нашими странами поддерживается активный и доверительный политический диалог. Казахстан и Франция тесно взаимодействуют на международной арене, вместе продвигают идеи мира и устойчивого развития в рамках многосторонних площадок. Ваша страна – один из крупнейших торговых партнеров и ведущих инвесторов в экономику Казахстана. В нашей стране сегодня успешно работают свыше 200 компаний и совместных предприятий с участием французского капитала. Мы благодарны капитанам французского бизнеса за их приверженность ведению бизнеса в Казахстане и плодотворное сотрудничество". Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана подчеркнул, что поступательно укрепляется культурно-гуманитарное взаимодействие, особенно в сферах образования, науки, медицины и истории. Он также высказал признательность за организацию национальной выставки Казахстана в легендарном Музее азиатских искусств Гиме.

В завершение глава государства выразил уверенность в том, что итоги визита будут способствовать благополучию и процветанию двух стран.

Президент Франции отметил важность состоявшихся переговоров, которые придадут дополнительный импульс казахско-французскому сотрудничеству

"Благодаря вам в последние годы партнерство между нашими странами значительно укрепилось", – заявил Эмманюэль Макрон, обращаясь к Касым-Жомарту Токаеву.

В ходе переговоров главы государств обстоятельно обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в сферах машиностроения, транспорта и логистики, сельского хозяйства, энергетики, промышленной кооперации, климата, цифрового развития и здравоохранения. Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным темам региональной и международной повестки.

Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом во Францию 4 ноября 2024 года. В аэропорту Парижа президента Казахстана встретил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Как Макрон встретил Токаева в Париже, можно прочитать по этой ссылке.