Токаев пригласил князя Монако посетить Казахстан с официальным визитом

В Нью-Йорке 23 сентября состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с князем Монако Альбером II, сообщает Zakon.kz.

Отметив динамичное развитие отношений между Казахстаном и Монако, президент обратил внимание на большой потенциал для расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.





"Глава государства пригласил князя Альбера II посетить нашу страну с официальным визитом. Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки", – говорится в сообщении Акорды.

Ранее Токаев и премьер Люксембурга обсудили перспективы сотрудничества в цифровой сфере.

