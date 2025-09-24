#АЭС в Казахстане
События

Ключевым остается вопрос качественного исполнения – политолог о развитии промышленности в Казахстане

Политолог , фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 17:11 Фото: Facebook/Данияр Ашимбаев
Известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев поделился своим мнением о развитии промышленности в стране и вкладе в это развитие фонда "Самрук-Казына", сообщает Zakon.kz.

Сославшись на статистиков, Ашимбаев указал на то, что в январе-августе 2025 года индекс промышленного производства составил 107,6%. Рост наблюдается в горнодобывающей промышленности (+9,6%), обрабатывающей (+6,5%), а также в сфере энергоснабжения (+2%).

"Как видим, продолжают расти традиционные отрасли национальной экономики (нефть, уголь, газ), но при этом все активнее реализуются и новые проекты. Характерно, что в сырьевой, обрабатывающей промышленности и инфраструктуре ключевым инструментом является фонд "Самрук-Казына", – пишет политолог.

Он предложил оценить вклад фонда и дочерних структур в обеспечение экономического роста и модернизацию страны. Так, на встрече с главой государства руководитель ФНБ Нурлан Жакупов сообщил, что в 2024 году завершены четыре крупных инфраструктурных проекта: восстановлен энергоблок №1 Экибастузской ГРЭС-1, запущен транспортно-логистический терминал в Сиане, построена газовая инфраструктура для Алматинского энергокомплекса и введен в эксплуатацию пятый компрессор обратной закачки на Карачаганаке.

"ЭГРЭС-1 занимался "Самрук-Энерго", терминалом в Сиане – КТЖ, газовой инфраструктурой – "КазахГаз". Уже в этом году закончены проекты расширения производства битума (КМГ), контейнерного хаба в Актау (КТЖ), завершены работы по опреснительному заводу в Кендерли (КМГ) и линейной части газопровода Талдыкорган-Ушарал ("КазахГаз"). До конца года ожидается ввод в строй новых логистических артерий: вторых путей на линии Досты-Мойынты и в обход Алматы. 2 сентября состоялся технический запуск завода по производству компонентов для ветрогенераторов в Жамбылской области", – заявил Данияр Ашимбаев.

И добавил, что этим дело не ограничивается.

Среди проектов на перспективу:

  • 2026-2030 годы – этапы строительства ГПЗ на Кашагане, газоперерабатывающий завод в Жанаозене, завод по производству полиэтилена в Атырауской области;
  • завершение второй нитки магистрального газопровода Бейнеу-Бозой-Шымкент, что повысит надежность газоснабжения юга;
  • реконструкция крупных ТЭЦ, строительство новых электростанций и гибридных мощностей;
  • развитие железнодорожных магистралей и волоконно-оптических линий связи;
  • объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС страны и модернизация южной зоны.

"Отдельное направление – зеленая энергетика: ветровые и солнечные станции, новые гидро- и энергоблоки. Эти проекты формируют задел не только для надежности системы, но и для ее экологичности. По данным "Самрука", в портфеле фонда порядка 130 проектов на сумму 53 трлн тенге. Это не просто модернизация отдельных объектов, а переход целых отраслей на новый уровень: от газовой переработки до цифровой инфраструктуры и от транспорта и логистики до возобновляемой энергетики. Да, какие-то проекты могут вызывать вопросы или критику. Но называть их "ненужными" – значит, не видеть, какое значение они имеют для регионов, отраслей и экономики в целом. Более того, именно реализация таких инициатив дает стране долгосрочный эффект: новые рабочие места, рост экспорта, энерго- и продбезопасность", – подытожил эксперт.

Ашимбаев отметил – ключевым остается вопрос качественного исполнения, от которого в конечном итоге и зависит, оправдают ли проекты вложенные в них усилия и ресурсы.

Ирина Мишура
Ирина Мишура
Ошибка в тексте: