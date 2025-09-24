В Казахстане сделали заявление о задержании партии беспилотников на границе с Россией

В Комитете государственных доходов (КГД) 24 сентября сделали заявление о появившейся в СМИ информации касательно задержания партии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на границе с Россией, сообщает Zakon.kz.

22 сентября 2025 года в российских и казахстанских СМИ опубликовали информацию о задержании российскими таможенными органами БПЛА при ввозе из Казахстана. По сообщению КГД, этот факт изложен некорректно и не отражает действительности.

"На самом деле указанные БПЛА задержаны еще 13 июня 2025 года на автомобильном пункте пропуска "Жайсан" сотрудниками Пограничной службы КНБ РК при попытке ввоза из Российской Федерации без необходимых документов. В установленном порядке груз передан работникам органов госдоходов для применения мер экспортного контроля. Направлен запрос в уполномоченный орган, который подтвердил, что БПЛА относятся к специфическим товарам, подлежащим разрешительному порядку ввоза. В связи с этим материалы направлены в суд, который признал владельца груза виновным согласно КоАП РК и наложил административный штраф", – сообщили в ведомстве.





Фото: gov.kz

После завершения всех предусмотренных процедур груз вернули владельцу с обязательством вывоза обратно в страну отправления. И 15 сентября 2025 года этот товар выдворили в Россию, о чем сопредельную сторону соответствующим образом уведомили.



"Комитет государственных доходов в полном объеме реализовал предусмотренные законодательством процедуры экспортного контроля", – заверили в ведомстве.





Фото: gov.kz

Весной и летом 2025-го в Мангистауской и Западно-Казахстанской областях находили упавшие беспилотники.

