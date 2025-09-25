Токаев назначил завотделом госконтроля Администрации президента
Им стал Алихан Жамсатов.
"Распоряжением главы государства Жамсатов Алихан Кайыргельдинович назначен заведующим Отделом государственного контроля Администрации президента Республики Казахстан", – сообщили в Акорде.
Алихан Жамсатов родился в 1983 году в селе Кудайколь Экибастузского района Павлодарской области.
В 2004 году окончил Казахскую государственную юридическую академию – "правоведение"; в 2012 году – Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, "строительство"; в 2014 году – Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева, "политология".
Трудовую деятельность начал в 2004 году юристконсультантом АО "Энергоцентр" в Павлодаре. В разные годы работал главным специалистом, юристом аппарата акима города Аксу Павлодарской области; заместителем директора ТОО "Group of Financial Analytics", менеджером Департамента по Павлодарской области АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Ертіс", г. Семей; заместителем руководителя департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции. С апреля 2022 года возглавлял ГУ "Управление материально-технического обеспечения".
Также сегодня, 25 сентября 2025 года, Бахытжан Сапиев был назначен советником президента Казахстана.