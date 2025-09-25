#АЭС в Казахстане
События

Токаев назначил завотделом госконтроля Администрации президента

Новый завотделом АП РК Алихан Жамсатов, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 17:10 Фото: mtqb.qr-pib.kz
25 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев назначил завотделом госконтроля Администрации президента, сообщает Zakon.kz.

Им стал Алихан Жамсатов.

"Распоряжением главы государства Жамсатов Алихан Кайыргельдинович назначен заведующим Отделом государственного контроля Администрации президента Республики Казахстан", – сообщили в Акорде.

Алихан Жамсатов родился в 1983 году в селе Кудайколь Экибастузского района Павлодарской области.

В 2004 году окончил Казахскую государственную юридическую академию – "правоведение"; в 2012 году – Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, "строительство"; в 2014 году – Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева, "политология".

Трудовую деятельность начал в 2004 году юристконсультантом АО "Энергоцентр" в Павлодаре. В разные годы работал главным специалистом, юристом аппарата акима города Аксу Павлодарской области; заместителем директора ТОО "Group of Financial Analytics", менеджером Департамента по Павлодарской области АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Ертіс", г. Семей; заместителем руководителя департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции. С апреля 2022 года возглавлял ГУ "Управление материально-технического обеспечения".

Также сегодня, 25 сентября 2025 года, Бахытжан Сапиев был назначен советником президента Казахстана.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
