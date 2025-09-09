#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
События

Токаев назначил себе нового советника

советник президента Марат Ашим, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 11:31 Фото: akorda.kz
9 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев назначил нового советника президента, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, им стал Марат Ашим.

"Распоряжением главы государства Ашим Марат Кенжегалиулы назначен советником президента – начальником Службы протокола президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Марат Ашим занимает должность начальника Службы протокола президента РК с марта 2023 года.

Он родился в 1987 году. Окончил Казахский Национальный педагогический университет имени Абая – бакалавр в области международного права; бакалавр экономики и бизнеса; Институт Дипломатии Академии государственного управления при президенте РК – магистр гуманитарных наук.

Трудовую деятельность начинал с работы юристом в частных компаниях. С 2009 года работал атташе управления кадров Департамента администрации и контроля МИД РК. 2010-2012 годы – третий секретарь Службы Государственного протокола МИД РК. Также в разные годы работал референтом, экспертом, консультантом, инспектором Протокола президента Администрации президента РК; заведующим сектором Протокола президента Администрации президента; заместителем шефа Протокола президента РК.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса.

Кроме того, Токаев назначил своими помощниками Руслана Желдибая и Куанышбека Есекеева.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
