Токаев назначил себе нового советника

9 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев назначил нового советника президента, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, им стал Марат Ашим.

"Распоряжением главы государства Ашим Марат Кенжегалиулы назначен советником президента – начальником Службы протокола президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Марат Ашим занимает должность начальника Службы протокола президента РК с марта 2023 года.

Он родился в 1987 году. Окончил Казахский Национальный педагогический университет имени Абая – бакалавр в области международного права; бакалавр экономики и бизнеса; Институт Дипломатии Академии государственного управления при президенте РК – магистр гуманитарных наук.

Трудовую деятельность начинал с работы юристом в частных компаниях. С 2009 года работал атташе управления кадров Департамента администрации и контроля МИД РК. 2010-2012 годы – третий секретарь Службы Государственного протокола МИД РК. Также в разные годы работал референтом, экспертом, консультантом, инспектором Протокола президента Администрации президента РК; заведующим сектором Протокола президента Администрации президента; заместителем шефа Протокола президента РК.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса.

Кроме того, Токаев назначил своими помощниками Руслана Желдибая и Куанышбека Есекеева.