Токаев назначил себе нового советника
По информации Акорды, им стал Марат Ашим.
"Распоряжением главы государства Ашим Марат Кенжегалиулы назначен советником президента – начальником Службы протокола президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении.
Марат Ашим занимает должность начальника Службы протокола президента РК с марта 2023 года.
Он родился в 1987 году. Окончил Казахский Национальный педагогический университет имени Абая – бакалавр в области международного права; бакалавр экономики и бизнеса; Институт Дипломатии Академии государственного управления при президенте РК – магистр гуманитарных наук.
Трудовую деятельность начинал с работы юристом в частных компаниях. С 2009 года работал атташе управления кадров Департамента администрации и контроля МИД РК. 2010-2012 годы – третий секретарь Службы Государственного протокола МИД РК. Также в разные годы работал референтом, экспертом, консультантом, инспектором Протокола президента Администрации президента РК; заведующим сектором Протокола президента Администрации президента; заместителем шефа Протокола президента РК.
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса.
Кроме того, Токаев назначил своими помощниками Руслана Желдибая и Куанышбека Есекеева.