#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
538.63
622.23
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
538.63
622.23
6.71
События

Токаев назначил двух заведующих отделами в Администрации президента

Подписание законов, назначения, Акорда, резиденция Президента РК , фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 14:33 Фото: Zakon.kz
15 октября 2025 года Касым-Жомарт Токаев произвел назначения в Администрации президента, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Нурлан Байбазаров распоряжением главы государства назначен заведующим Отделом инвестиций и торговли Администрации президента РК.

Второе назначение:

"Распоряжением главы государства Иманалиев Жандос Бахытбекович назначен заведующим Отделом внешней политики Администрации президента Республики Казахстан", - говорится в тексте.



Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Канат Кульшманов назначен заведующим отделом по коммуникациям Администрации президента РК
15:32, 11 марта 2025
Канат Кульшманов назначен заведующим отделом по коммуникациям Администрации президента РК
Назначен заведующий Государственно-правовым отделом Администрации президента РК
18:39, 06 января 2023
Назначен заведующий Государственно-правовым отделом Администрации президента РК
Токаев назначил заведующих двумя отделами Администрации президента
09:04, 01 августа 2024
Токаев назначил заведующих двумя отделами Администрации президента
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: