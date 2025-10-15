Токаев назначил двух заведующих отделами в Администрации президента
Фото: Zakon.kz
15 октября 2025 года Касым-Жомарт Токаев произвел назначения в Администрации президента, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, Нурлан Байбазаров распоряжением главы государства назначен заведующим Отделом инвестиций и торговли Администрации президента РК.
Второе назначение:
"Распоряжением главы государства Иманалиев Жандос Бахытбекович назначен заведующим Отделом внешней политики Администрации президента Республики Казахстан", - говорится в тексте.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript