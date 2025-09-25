От Сианя до Европы за 11 дней: компания Фонда демонстрирует мощь казахстанского транзита

Генеральный директор "KTZ Express" рассказал, как Казахстан укрепляет статус моста между Востоком и Западом.

Казахстан часто называют мостом между Востоком и Западом. Это не просто метафора: географическое положение страны позволяет ей играть ключевую роль в мировой торговле. Через Казахстан проходят важнейшие маршруты, связывающие Европу и Азию. Как удержать и укрепить этот статус, ведущему подкаста "Самрук-Қазына" Олжасу Байдильдинову рассказал генеральный директор АО "KTZ Express"Дамир Кожахметов.

Как рассказал Кожахметов, первые серьезные шаги начались еще в 2012 году, когда были модернизированы пограничные переходы с Китаем. Тогда же заработала станция Алтынколь. А в 2014 году появился "сухой порт" Хоргос – крупнейший терминал в Центральной Азии.

По его информации, сейчас его мощности позволяют обрабатывать до 800 тысяч контейнеров в год.

Эти проекты, по словам генерального директора, создали основу для превращения Казахстана в транзитный узел Евразии.

Как отметил спикер, сегодня в логистике ключевое значение имеет цифровизация. На сайте "KTZ Express" уже работает удобный калькулятор: он позволяет рассчитать не только сроки и стоимость перевозки, но и оценить выбросы СО₂.

"Это важный шаг: мы смотрим на устойчивое развитие и стараемся минимизировать углеродный след. Для многих клиентов экологический фактор становится решающим, особенно для европейских компаний", – сообщил спикер в подкасте.

Кожахметов добавил, что для укрепления позиций важно выстраивать диалог с партнерами. Поэтому сайт "KTZ Express" работает на четырех языках – казахском, русском, английском и китайском.

"Китай – один из крупнейших экономических игроков. Говорить с партнерами на их языке – это вопрос доверия и практичности", – подчеркнул собеседник.

Однако амбиции Казахстана сталкиваются с вызовами. В последнее время обсуждаются альтернативные маршруты из Китая в Европу, которые идут южнее Казахстана – через Иран, Турцию и Кавказ.

"Мы внимательно следим за конкурентами. Это рынок, где нельзя расслабляться. Чтобы оставаться привлекательными, мы должны устранять узкие места и предлагать быстрые и надежные маршруты", – пояснил глава "KTZ Express".

Одним из таких решений стало строительство обводной дороги вокруг Алматы: транзитные поезда больше не будут заезжать в город, а смогут двигаться напрямую.

В этом году будут введены в эксплуатацию вторые пути Достык-Мойынты.Крупнейший проект последних лет – Трансказахстанский железнодорожный коридор (ТКЖК).

"Он соединит восточную и западную границы страны практически прямой линией. Это даст возможность перевозить грузы быстрее и в большем объеме, делая нас конкурентоспособными по сравнению с другими маршрутами", – отметил Кожахметов.

По его словам, этот проект рассматривается как "новая магистраль XXI века", которая обеспечит Казахстану лидерство в транзитных перевозках.

В целом все проекты "KTZ Express" реализуются при поддержке и в рамках стратегии Фонда "Самрук-Қазына", который отвечает за развитие ключевых инфраструктурных активов страны.

Особое внимание руководитель уделил развитию Среднего коридора.

"Мы всегда ориентируемся на показатель Shanghai – Rotterdam, который используется как индикатив для стоимости и сроков перевозок. Морем контейнер идет от 45 до 60 дней. По железной дороге через Казахстан этот срок значительно сокращается. Это и есть наше главное преимущество", – резюмировал глава компании.

Таким образом, Казахстан сегодня не просто наблюдает за конкурентами, а активно укрепляет свои позиции в транзитных перевозках. Новые проекты – от обводной линии вокруг Алматы до Трансказахстанскогожелезнодорожного коридора и терминала в Сиане – позволяют стране сокращать сроки доставки, расширять географию маршрутов и предлагать рынку более привлекательные условия. Это значит, что даже при появлении альтернативных путей, Казахстан сохраняет за собой статус ключевого моста между Востоком и Западом.