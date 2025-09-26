#АЭС в Казахстане
События

Аида Балаева выступила на крупнейшем женском форуме Центральной Азии

женский форум, Аида Балаева, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 14:16 Фото: gov.kz
В Алматы при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при gрезиденте РК и Министерства культуры и информации состоялся форум BeWoman Asia, сообщает Zakon.kz.

BeWoman Asia – крупнейшая международная площадка женского лидерства в Центральной Азии, объединившая более ста участниц из двадцати стран.

В числе почетных гостей выступили: глава Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК, министр культуры и информации РК Аида Балаева, заместитель министра экономики и коммерции Кыргызстана Гюльшат Асылбаева, председатель Комитета по делам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Иджран Гусейнова, руководитель Офиса достижения результатов Агентства стратегических реформ при президенте Узбекистана Азиза Умарова, президент Международной федерации женщин в торговле и промышленности Кореи Софи Канг и другие.

Фото: gov.kz

"Сегодня казахстанское общество имеет четкие ориентиры развития. Глава государства выстроил новую идеологическую платформу Казахстана, которая базируется на долгосрочных концепциях: "Закон и Порядок", "Таза Казахстан", "Адал Азамат". И огромная роль в их реализации лежит на нас – женщинах-лидерах, хранительницах вечных ценностей, матерях. Мы должны продвигать и прививать молодому поколению ценности этих концепций: внутреннюю культуру и законопослушание, стремление развиваться и быть ответственным гражданином, трудолюбие и бережное отношение к своей культуре и традициям, любовь к природе и человеческое достоинство, единство и толерантность", – заявила Аида Балаева, обращаясь к участникам форума.

Фото: gov.kz

По словам главы Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, Казахстан обгоняет ряд стран мира по показателям защиты прав женщин, но некоторые вопросы гендерного равенства и развития женского предпринимательства остаются актуальными.

"Сегодня в Казахстане приняты прогрессивные законы в сфере семейно-бытовых отношений. На законодательном уровне уголовно наказуемым является харрасмент. За бытовое насилие не просто ужесточена ответственность – это стало общественно порицаемым, позорным явлением. Воровство невест также стало жестко уголовно наказуемым преступлением, предусматривающим до десяти лет лишения свободы".Аида Балаева

В завершение своего выступления Аида Балаева пожелала участникам плодотворной работы на полях форума.

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

В этом году центральной темой форума BeWoman Asia, проходящего под девизом "Трансформация. Личность. Семья. Общество. Будущее. Лидерство. Вдохновение. Единство", стал широкий круг вопросов цифровизации, искусственного интеллекта, бизнеса и ценности института семьи.

В числе спикеров известные международные и казахстанские предприниматели, исследователи, журналисты и инфлюенсеры.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
