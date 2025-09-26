#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
541.68
636.26
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
541.68
636.26
6.48
События

Президент высказался о скепсисе в отношении его стратегии

Токаев на заседании, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 15:28 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 26 сентября 2025 года провел заседание Национального совета по науке и технологиям, где прокомментировал цель превратить Казахстан в течение трех лет в полностью цифровую страну, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что сквозной темой его недавнего послания стала всесторонняя модернизация экономики путем масштабной цифровизации и внедрения технологии искусственного интеллекта.

"Эта задача в полной мере касается и сферы науки, и, особенно, такой инновационной отрасли, как атомная. Цифровые решения позволяют грамотно управлять всем жизненным циклом ядерных объектов. При этом они сокращают издержки, повышают эффективность и безопасность всех процессов. Искусственный интеллект кратно усиливает эти возможности", – сказал президент.

По его словам, развитый мир вошел в эпоху кардинальной перестройки, модернизации экономики на основе нового технологического уклада.

"Многие страны именно в такие переломные периоды истории собирали все свои возможности и совершали мощный рывок в развитии, уходили в отрыв в научно-технологической гонке... ... Поэтому на текущем этапе масштабная цифровизация и широкое внедрение искусственного интеллекта выступают, по сути, нашей национальной стратегией. От ее реализации зависит будущее нашей страны, ее место в ряду передовых государств мира", – продолжил Касым-Жомарт Токаев.

Он уверен, что тотальная цифровизация позволит значительно улучшить качество жизни людей, создать прочную основу для устойчивого научно-технологического прогресса Казахстана.

"У меня нет сомнений в правильности данного стратегического курса. Такая политика находит широкую поддержку среди молодежи, которая тонко чувствует передовые веяния и открыта технологическим новшествам. Вместе с тем нельзя отрицать, что в обществе присутствует скепсис по этому вопросу, как, впрочем, и по другим проблемам нашей повестки дня. С этим у нас дефицита никогда не было. Но надо учитывать и такие настроения. Для некоторых людей такие задачи кажутся больше декларативными, нежели практически заземленными. В своем Послании я подчеркнул, что нашей стране не дано другого пути. Если мы отстанем от прогресса, то рискуем стать уязвимыми и слабыми, оказаться в зависимости от внешних сил. Мы не имеем права отстать в своем развитии от общемирового прогресса, плестись в арьергарде. Это не соревнование, суть заключается в другом. В конечном счете, это вопрос выживания Казахстана как независимой страны", – заявил президент.

Кроме того, на заседании Токаев высказался об изменении климата и заявлении президента США Дональда Трампа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Президент Токаев рассказал о своей главной миссии
15:09, Сегодня
Президент Токаев рассказал о своей главной миссии
Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Национального совета по науке и технологиям
14:59, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Национального совета по науке и технологиям
INTEGRA CITY демонстрирует инновации цифрового управления городами на Smart City Expo Kuala Lumpur 2025
11:00, Сегодня
INTEGRA CITY демонстрирует инновации цифрового управления городами на Smart City Expo Kuala Lumpur 2025
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: