Президент высказался о скепсисе в отношении его стратегии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 26 сентября 2025 года провел заседание Национального совета по науке и технологиям, где прокомментировал цель превратить Казахстан в течение трех лет в полностью цифровую страну, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что сквозной темой его недавнего послания стала всесторонняя модернизация экономики путем масштабной цифровизации и внедрения технологии искусственного интеллекта.

"Эта задача в полной мере касается и сферы науки, и, особенно, такой инновационной отрасли, как атомная. Цифровые решения позволяют грамотно управлять всем жизненным циклом ядерных объектов. При этом они сокращают издержки, повышают эффективность и безопасность всех процессов. Искусственный интеллект кратно усиливает эти возможности", – сказал президент.

По его словам, развитый мир вошел в эпоху кардинальной перестройки, модернизации экономики на основе нового технологического уклада.

"Многие страны именно в такие переломные периоды истории собирали все свои возможности и совершали мощный рывок в развитии, уходили в отрыв в научно-технологической гонке... ... Поэтому на текущем этапе масштабная цифровизация и широкое внедрение искусственного интеллекта выступают, по сути, нашей национальной стратегией. От ее реализации зависит будущее нашей страны, ее место в ряду передовых государств мира", – продолжил Касым-Жомарт Токаев.

Он уверен, что тотальная цифровизация позволит значительно улучшить качество жизни людей, создать прочную основу для устойчивого научно-технологического прогресса Казахстана.

"У меня нет сомнений в правильности данного стратегического курса. Такая политика находит широкую поддержку среди молодежи, которая тонко чувствует передовые веяния и открыта технологическим новшествам. Вместе с тем нельзя отрицать, что в обществе присутствует скепсис по этому вопросу, как, впрочем, и по другим проблемам нашей повестки дня. С этим у нас дефицита никогда не было. Но надо учитывать и такие настроения. Для некоторых людей такие задачи кажутся больше декларативными, нежели практически заземленными. В своем Послании я подчеркнул, что нашей стране не дано другого пути. Если мы отстанем от прогресса, то рискуем стать уязвимыми и слабыми, оказаться в зависимости от внешних сил. Мы не имеем права отстать в своем развитии от общемирового прогресса, плестись в арьергарде. Это не соревнование, суть заключается в другом. В конечном счете, это вопрос выживания Казахстана как независимой страны", – заявил президент.

Кроме того, на заседании Токаев высказался об изменении климата и заявлении президента США Дональда Трампа.