Политика

Токаев поставил перед вновь назначенным Мадиевым конкретную задачу

Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи, как отмечают в пресс-службе Акорды, глава государства поручил обеспечить дальнейшее развитие национальной цифровой инфраструктуры, внедрение искусственного интеллекта в ключевые отрасли экономики и социальной сферы, а также повышение качества государственных цифровых сервисов для граждан и бизнеса.

Особое внимание президент уделил вопросам подготовки квалифицированных кадров в области ИИ и цифровых технологий.

Глава государства подчеркнул необходимость расширения международного сотрудничества в сфере высоких технологий и укрепления позиций Казахстана в качестве регионального цифрового хаба.

Перед заместителем премьер-министра поставлена конкретная задача реализации приоритетной цели Послания по превращению Казахстана в цифровое государство.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 16:01
Акорда сделала заявление о последних кадровых перестановках

Сегодня, 29 сентября 2025 года, Жаслан Мадиев указом главы государства был назначен на новую должность.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
