На границе земли и неба: флаг Казахстана на гималайской вершине

Казахстанский альпинист и путешественник Ғалымжан Құспанов совершил успешное восхождение на Манаслу – одну из самых опасных и труднодоступных гор мира, высотой 8163 м, расположенную в Гималаях, сообщает Zakon.kz.

Там, где земля встречается с небом, он развернул Государственный флаг Казахстана и флаг партии AMANAT.

Символика флага и других государственных атрибутов, как неоднократно подчеркивал глава государства Касым-Жомарт Токаев, отражает суверенность Казахстана и служит напоминанием о заветах предков, которые мы должны бережно хранить и передавать будущим поколениям. Именно поэтому альпинист Ғалымжан Құспанов в каждый поход берет с собой Государственный флаг РК.

Фото: Ғалымжан Құспанов

"Любое восхождение – это испытание человеческих возможностей. Когда находишься на восьмитысячнике, где каждый порыв ветра и каждый шаг могут стать последними, по-новому ощущаешь силу мира и хрупкость самого существования. И в тот момент, когда в руках развивается небесно-голубой флаг Родины, понимаешь: это не только личная победа, это гордость всей нации, знак того, что Казахстан звучит в мире, а мы едины и устремлены к новым вершинам", – подчеркнул он.

Манаслу является одной из самых сложных вершин планеты: ее крутые склоны и лавиноопасные участки требуют от альпинистов максимальной подготовки и выдержки. Поднявшись туда, Ғалымжан Құспанов, в составе группы единомышленников, увековечил имя Казахстана в числе самых значимых альпинистских достижений. Его сопровождал заместитель командира войсковой части 18272 по боевой подготовке, подполковник Аманжол Рахметов. Их история еще раз доказывает: Казахстан и его люди способны покорять любые высоты – как на горных вершинах, так и в жизни.

Фото: Ғалымжан Құспанов

Отметим, что партия AMANAT всесторонне поддерживает развитие спорта и туризма в стране. Так, партия ежегодно содействует организации международного конного марафона "Ұлы дала жорығы". А в этом году партия AMANAT в партнерстве с ОО "Kaz Alpine Club" запустила проект "Алатау аманаты". Это национальная система туристических троп, охватывающая ключевые природные ландшафты Казахстана.

Фото: Ғалымжан Құспанов

В рамках данного проекта проложен протяженный национальный маршрут длиной более 1200 км – от Чарынского каньона до петроглифов Танбалы. По пути расположены 24 инфраструктурных объекта и 20 населенных пунктов, где проживает более 270 тыс. человек. Туристы смогут посетить этноаулы, глэмпинги, кемпинги, визит-центры, спасательные станции, а также объекты гастрономического и этнокультурного туризма. В перспективе здесь появится целая экосистема для внутреннего и международного туризма, насыщенного приключениями.

Фото: Ғалымжан Құспанов

В настоящее время участники экспедиций уже проходят 1273 км по 31 маршруту в восточной и западной части будущей тропы. Прямо сейчас 10 групп находятся в разведывательных экспедициях в горах. По Алматинскому горному кластеру за январь-июнь 2025 года обслужено 1,4 млн туристов, из них 328 тыс. иностранных туристов.