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Общество

Альпинист доставил Конституцию Казахстана на вершину Айленд Пик в Гималаях

альпинизм, Конституция, домбра, Кайырбек Алибек, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2025 12:49 Фото: Кайырбек Алибек
В честь 30-летия Конституции РК казахстанский альпинист и культурный деятель Кайырбек Алибек поднял текст основного закона страны на вершину Айленд Пик (6180 м) в Гималаях, сообщает Zakon.kz.

Восхождение стало частью уникального проекта казахстанца "Домбра на вершинах мира", реализуемого в рамках международной инициативы "7 вершин мира". Он направлен на популяризацию казахской культуры, в том числе национальной музыки, исполняемой на домбре, чтобы ее внесли в Книгу рекордов Гиннесса как музыкальный инструмент, покоривший самые высокие вершины мира.

Экспедиция на Айленд Пик длилась 15 дней и была организована по инициативе альпиниста, для которого этот подъем стал не только спортивным достижением, но и подтверждением его патриотизма и глубокой гражданской ответственности.

Кайырбек Алибек обратился в Конституционный Суд с предложением поднять на вершину Конституцию Республики Казахстан. Инициативу поддержали, предоставив для этого официальный экземпляр текста.

"Для меня Конституция символизирует вершину всех законов. Это не просто документ, а духовная опора и символ нашего единства, наших прав и свобод. Поднимаясь, я чувствовал не тяжесть, а силу. Я горжусь, что именно с этими символами Казахстана мне удалось покорить вершину Айленд Пик", – отметил Алибек.

Фото: Кайырбек Алибек

Историческое восхождение также сопровождалось исполнением у подножия Эвереста кюя "Алқиса" Нургисы Тлендиева в честь 100-летия со дня рождения великого казахского композитора. Музыкальные выступления альпиниста в горных лагерях и близлежащих непальских деревнях вызвали у людей живой отклик, превратив экспедицию в диалог национальных культур.

Проект Кайырбека Алибека является некоммерческим и служит укреплению международной культурной дипломатии.

Кайырбек Алибек Амангельдыұлы (05.12.1997 года рождения) домбрист, альпинист. Уроженец Кокшетау, окончил Казахский национальный университет искусств.

Во время работы в КазНУИ Алибек возглавлял работу по организации международных гастролей, посвященных популяризации казахской музыки. Под его руководством были проведены концерты, представляющие национальное искусство на мировой сцене. Он выступал в штаб-квартире ЮНЕСКО, а также в США, Франции, Великобритании, Монако, Иране, Азербайджане, ОАЭ, Италии, России, Иордании и многих других странах, демонстрируя богатое культурное наследие Казахстана. В настоящее время он работает в Национальном театре им. К.Куанышбаева, является лауреатом международных конкурсов.

Ранее стало известно, что Казахстан претендует на включение 11 новых объектов в список ЮНЕСКО к 2026 году. 

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Андрей Дюсупов
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