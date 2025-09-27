#АЭС в Казахстане
События

Во всех школах Казахстана появятся экобоксы

Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 09:56 Фото: Zakon.kz
В 2026 году во всех школах Казахстана установят специальные экобоксы для раздельного сбора отходов. Пока же они есть только в учебных заведениях Астаны и Жезказгана, сообщает Zakon.kz.

Известно, что собранные отходы передают предприятиям, которые занимаются переработкой бумаги, стекла и пластика. Также школьникам объясняют, как такие простые действия ежедневно помогают сохранить природу.

К примеру, Каусар Сакенкызы, ученица 8 класса школы-гимназии № 77 имени Ф. Онгарсыновой, рассказала в беседе с изданием 24.kz, что благодаря этой акции узнала, что можно давать отходам вторую жизнь, сортировать их правильно.

"Мероприятие у нас не первый раз проводится. Сегодня практически во всех школах Астаны такие контейнеры для раздельного сбора уже установлены. Также аналогично в Жезказгане. Из данных контейнеров мы получаем качественное вторсырье, которое не нужно повторно сортировать.Назгуль Алимсурина, руководитель управления коммунальных отходов МЭПР РК

По словам организаторов, такие инициативы помогают формировать экологические ценности у школьников.

Ранее корреспондент Zakon.kz подробно рассказывал, чем кормят школьников в Казахстане.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
