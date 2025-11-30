Подрядчики не успевают вовремя строить школы на западе Казахстана

В Атырауской области шесть учебных заведений зависли в списке долгостроев, сообщает Zakon.kz.

Самый затяжной объект образования находится в селе Есбол. Ее сельчане ждут уже целых пять лет, хотя по графику здание должны были ввести в эксплуатацию три года назад. Об этом передает "24kz".

"Подрядчик, который начал возведение объекта, с работой не справился. Стройку заморозили. Ситуация изменилась после вмешательства Управления строительства. Подрядчика сменили. Теперь образовательное учреждение обещают сдать в третьей учебной четверти", – говорится в репортаже.

Всего в селе Есбол на 800 учащихся три школы. Одну из них пять лет назад признали аварийной. В этом здании дети продолжают учиться из-за нехватки мест. Условия для учебы улучшатся только после ввода в эксплуатацию долгостроя на 300 мест.

Завершить строительство еще одной школы по вине подрядчика не могут и в поселке Индерборский. Разбираться с теми, кто не выполнил условия договора, будут в суде.

"По решению суда мы полностью расторгли договор с подрядчиком. Для продолжения строительства потребовалось провести перерасчет предыдущего проекта. Мы полностью изменили общую концепцию, внешний вид, внутреннее оснащение школы и перепроектировали здание", – прокомментировал ситуацию руководитель Управления строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области Нурберген Кусаинов.

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 25 ноября 2025 года на заседании правительства рассказал, что стройматериалы и стекло будут производить на западе Казахстана.