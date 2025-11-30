#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
512.53
592.43
6.53
Общество

Подрядчики не успевают вовремя строить школы на западе Казахстана

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2025 06:22 Фото: Zakon.kz
В Атырауской области шесть учебных заведений зависли в списке долгостроев, сообщает Zakon.kz.

Самый затяжной объект образования находится в селе Есбол. Ее сельчане ждут уже целых пять лет, хотя по графику здание должны были ввести в эксплуатацию три года назад. Об этом передает "24kz".

"Подрядчик, который начал возведение объекта, с работой не справился. Стройку заморозили. Ситуация изменилась после вмешательства Управления строительства. Подрядчика сменили. Теперь образовательное учреждение обещают сдать в третьей учебной четверти", – говорится в репортаже.

Всего в селе Есбол на 800 учащихся три школы. Одну из них пять лет назад признали аварийной. В этом здании дети продолжают учиться из-за нехватки мест. Условия для учебы улучшатся только после ввода в эксплуатацию долгостроя на 300 мест.

Завершить строительство еще одной школы по вине подрядчика не могут и в поселке Индерборский. Разбираться с теми, кто не выполнил условия договора, будут в суде.

"По решению суда мы полностью расторгли договор с подрядчиком. Для продолжения строительства потребовалось провести перерасчет предыдущего проекта. Мы полностью изменили общую концепцию, внешний вид, внутреннее оснащение школы и перепроектировали здание", – прокомментировал ситуацию руководитель Управления строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области Нурберген Кусаинов.

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 25 ноября 2025 года на заседании правительства рассказал, что стройматериалы и стекло будут производить на западе Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Детские сады и школы восстанавливают в Актюбинской области
03:13, 09 июля 2024
Детские сады и школы восстанавливают в Актюбинской области
Что такое "Комфортная школа", как их строят и сколько из них откроют двери к 1 сентября
18:34, 27 августа 2024
Что такое "Комфортная школа", как их строят и сколько из них откроют двери к 1 сентября
Во всех школах Казахстана появятся экобоксы
09:56, 27 сентября 2025
Во всех школах Казахстана появятся экобоксы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: